El artista Zion sufrió accidente y está en el hospital; ¿qué le pasó al boricua?

Muchos de los fanáticos quedaron realmente consternados ante la noticia, pues como sucede en ocasiones, los artistas no avisan cuando van a ser sometidos a una operación. Sin embargo lo sucedido con el artista puertorriqueño no fue planeado y se desconoce su estado de salud. Al momento solo se indicó que Zion sufrió un accidente y por eso terminó en el hospital.

¿Qué le pasó al reggaetonero Zion?

En las horas recientes se informó que el cantante boricua sufrió un percance que no fue menor. Aunque el comunicado del equipo del artista realmente dice poco, los diversos reportes que llegan de medios locales indican que todo se desencadenó por un accidente en un vehículo de motor. Ante eso, el hombre de 44 años podría quedarse en el hospital para seguir con distintas evaluaciones.

Sitios de prensa como el Nuevo Día y Diario Libre recogieron información y declaraciones oficiales del hospital. Se informa que el cantante de urbano ingresó a la Unidad de Trauma de Centro Médico en Río Piedras, Puerto Rico. Y allí el doctor Israel Ayala indicó que su ingreso fue por “múltiples traumas clasificados como de cuidado”.

¿Zion saldrá en próximas horas del hospital?

Aunque la información oficial ha sido escueta, se entiende que el accidente del boricua no es cosa menor. Según los informes de los diarios ya citados, el doctor que está a cargo de la salud del artista no descartaría intervenirlo quirúrgicamente. Por ello los fanáticos realmente se encuentran preocupados, aunque sí se indicó que se encuentra estable, aunque fuera de peligro.

Pero en estos momentos no hay otra opción más que la de esperar la recuperación del artista. Hay un sentimiento general de buenos deseos de parte de los fanáticos, mismos que se están haciendo llegar a los familiares y equipo de trabajo que están al pendiente de uno de los grandes artistas de reggaetón de principios del milenio.