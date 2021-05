Seguidores piden a Nodal que termine con Belinda por esta razón.

Al cantante de “Regional Mexicano” le han pedido a través de las redes sociales que ponga punto final a su relación con la cantante de pop y éste les responde muy fuerte.

Los que siguen dando mucho de qué hablar son Belinda y Christian Nodal, la considerada pareja del momento, no sólo por sus triunfos profesionales, sino por su relación amorosa, pues hay muchos reflectores pendientes de lo que hacen y no hacen.

Ante las especulaciones de que el noviazgo entre ambos cantantes llegó a su fin, Christian Nodal mandó un mensaje a sus seguidores por medio de su cuenta de Twitter, y pidió que dején de pedirle que su relación llegue a su fin.

“Dejen de desearme que termine pa’ sacar canciones de desamor. Si con las rolitas que hago sin andar dolido andan llore y llore. Mejor oren por su bien pa’ que nunca pase y no se me mate nadie”, escribió.

La mamá de Belinda rompe el silencio sobre la relación de su hija con Christian Nodal. ¿Está de acuerdo?

Contrario a lo que muchos dicen, Belinda y Nodal están muy felices, pues recientemente estuvieron juntos en México, luego de pasar un tiempo en España, donde la también actriz está grabando una serie.

Recientemente Christian Nodal calló los rumores de crisis en la pareja, con un video del reencuentro: “Eres mi hogar. Te amo y te extrañé como loco”.

La fotografía de ambos causó mucha conmosión, pues estaban juntos en la cama, lo que para muchos se les hizo fuerte que compartieran un momento tan íntimo.

Christian Nodal sigue en lo dicho, quiere convertir en su esposa a Belinda este año.

El intérprete de “Botella tras Botella” confesó que estar separado de Belinda le desajustó el sueño, ocasionándole un grave problema de insomnio: “De 120 horas creo que nomas he podido dormir 18 horas... ta cabr**”.

“Estaba acostumbrado por trabajo a no dormir, pero ahora es dependencia, si no duermo con mi pareja no me deja en paz la ansiedad, y las cosas feas que van de la mano”, indicó el cantautor de regional mexicano.

Ambos han demostrado que llevan una relación un tanto pesada, pues en días pasados Belinda festejó que Nodal sumó más de 45 millones de reproducciones de “Botella tras Botella” y pidió un pastel, sin embargo, el cantante le jugó una pesada broma a la también actriz y la empujó contra el postre a lo que ella respondió soltando malas palabras.

Christian Nodal pide a sus fans inspiración para componer canciones de desamor, ¡a él ya no se le da!