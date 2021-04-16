Christian Nodal pide a sus fans inspiración para componer canciones de desamor, ¡a él ya no se le da!

Christian Nodal, de 22 años de edad, está en una etapa maravillosa de su vida, más enamorado que nunca, ¡pero eso no es tan bueno como parece! Pues se ha quedado sin ideas para componer canciones de desamor, ¡su mente está completamente en blanco! Ay, Belinda, ¡cómo traes a nuestro querido Nodal! Te contamos a lo que tuvo que recurrir el cantante, sigue leyendo y viendo todas las fotos.

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Christian Nodal está tan enamorado de Belinda, ¡que se quedó sin ideas para componer canciones de desamor!

Si algo se le da a Christian Nodal, es componer “rolones” de desamor, ¡y últimamente no ha podido hacerlo, pues se encuentra más enamorado que nunca! Así que tuvo que recurrir a una salida algo inusual, ¡pedirle ayuda a sus fans! Fue a través de su cuenta de Twitter, que Nodal publicó: “Nunca había batallado tanto pa´ componer dolidas. Cuéntenme sus historias a ver si sale algo”.

El amor de su guapísima novia Belinda, lo ha cegado tanto, que ya no puede ni imaginarse en situaciones de desamor y tristeza, ¡qué bonito!

Obviamente se hizo viral y sus seguidores se han dado vuelo desahogando sus penas en su publicación, ¡tiene miles de historias! ¿Será que se inspira en alguna para lanzar una canción desgarradora y que rompa récords como nos tiene acostumbrados? ¡Estaremos atentos a todo lo que saque el cantante de regional mexicano!

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