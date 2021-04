La mamá de Belinda rompe el silencio sobre la relación de su hija con Christian Nodal. ¿Está de acuerdo?

Belinda Schüll no ha convivido mucho con Christian Nodal ¡pero quiere que cuide y amé mucho a su hija! ¿Qué opina del cantante? Te lo contamos.

Luego de algunos meses del noviazgo de Belinda y Christian Nodal, la mamá de la bella cantante, rompió el silencio, ¡habló sobre la pareja de su hija! ¿Qué opina de su ahora yerno Christian Nodal? Tiene una lista de exigencias que se deben cumplir al pie de la letra para darle “su bendición”. ¿De qué se trata? Sigue leyendo y viendo las increíbles FOTOS.

¿Cuál es la lista de exigencias de la mamá de Belinda, hacia Christian Nodal?

La mamá de Belinda fue cuestionada sobre el noviazgo de su hija, a lo que respondió: “Lo único que yo quiero es que Belinda sea feliz, que la cuide, la proteja, que sea feliz, sea un gran caballero. Nosotros nos fijamos aquí, en el corazón, esto es lo más importante, lo demás como dice la biblia es añadidura. Un gran corazón, un gran ser humano y eso es lo que hace la felicidad. Mi hija es una romántica, desde bien chiquita es romántica y femenina, lo único que quiero es que la haga muy feliz”. ¡Eso es lo que los padres quieren siempre para sus hijos! Y al parecer, Nodal lo está haciendo muy bien, se ve que se llevan increíble y que se aman de verdad.

¿Cómo se lleva la familia de Belinda con Christian Nodal?

La mamá de Beli, dijo que no ha podido convivir mucho con Nodal, sin embargo tiene una buena impresión de él. “Es un gran muchacho, muy sencillo, veo que se quieren mucho. No me ha dado tiempo de convivir porque están allá y yo aquí, pero próximamente termina la serie en mayo y vamos a hacer grandes cosas en familia. En Navidad tuvimos la oportunidad de estar juntos y nos llevamos muy bien, todo el tiempo estamos oyendo música”. Y así fue, en las fiestas decembrinas, Belinda compartió a través de sus historias de Instagram, muchos momentos con su novio y su familia , ¡y se veían todos muy felices! Especialmente Christian y el hermano de Belinda, Nachito, ¡se ve que se llevaron muy bien!

Sin duda la familia de Belinda es muy unida y amorosa, siempre le han deseado todo el éxito y la felicidad a Beli y esta vez no es la excepción.

