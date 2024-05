Fans viralizan enigmática FOTO de Verónica Toussaint en la que habría predicho su muerte

Como ya les hemos informado, la actriz y conductora Verónica Toussaint falleció la noche de ayer jueves 16 de mayo tras una intensa batalla contra el cáncer de mama que le fue diagnosticado en el 2021.

Esta noticia ha consternado a sus miles de seguidores sobre todo por una de sus últimas publicaciones en redes sociales, pues todo parece indicar que la famosa actriz presentía su muerte, lo que ha llenado de asombro a propios y a extraños.

Te puede interesar: Fallece la primera actriz mexicana Thelma Dorantes; ¿de qué murió?

Se fue tras un bueno para nada y le dejó a sus hijos a Margarita [VIDEO] Margarita cuida a sus nietos pues su hija los abandonó para irse tras un bueno para nada. Su hija prefirió criar a hijos de alguien más que a los suyos.

¿De qué murió Verónica Toussaint?

Verónica Toussaint perdió la batalla contra el cáncer de mama que le fue diagnosticado el año pasado y, aunque hace poco confirmó que había recibido su última radiación, la enfermedad terminó imponiéndose: “Y esta fue la última de las radiaciones y si no es por ellos, miren, hubiera sido más duro… ¡Muchas gracias! Lo último, chin…”.

¿Cuál fue el último trabajo de Verónica Toussaint?

Verónica Toussaint participo en diversos programas televisivos y radio, así como en otras de teatro, pero sin duda el cine fue donde más proyección tuvo y hace poco trabajó junto a Omar Chaparro en la cinta “Kung Fu Panda 4”, donde le dio voz a la coprotagonista de la historia.

También te puede interesar: Novia de Nicandro Díaz comparte emotivo video del productor a días de su muerte

¿Presintió su muerte Verónica Toussaint?

A raíz de su repentina muerte, los fans de Verónica Toussaint han comenzado a indagar en las redes sociales de la actriz. Fue precisamente ahí donde encontraron una enigmática publicación en la que presuntamente habría presentido su partida.

En la publicación se observa una fotografía de su mano y su muñeca llena de pulseras. Sobre esta se encuentra una mariposa de color negro y amarillo, la cual se postró sobre su mano a voluntad, pero lo que más destacó fue que acompañó la fotografía con el texto: “Ya mero”.

Te puede interesar: ¿De qué murió Ernesto Gómez Cruz, actor de El Infierno?

¿Cómo reaccionaron las redes sociales? Esta publicación no pasó desapercibida entre sus fans, quienes aseguraron que fue una especie de premonición.

“Un mes después… te convertiste en mariposa. Descansa en paz, guapa”, “Ayer cuando me enteré estaba en shock y me puse a ver su Instagram y este post me pegó, tú ya sabías”, “Presintió su muerte”, “Aquí ya sabías”, “Se me puso la piel chinita”, “Ese sentimiento de saber que tu momento está por llegar y trascender”, fueron algunos de los comentarios.