¡Adiós verano! En esta fecha comienza el otoño 2023 en México

El cambio de estaciones es uno de los fenómenos naturales más fascinantes que experimentamos a lo largo del año. En México, el otoño es una estación mágica que nos regala un respiro del calor del verano y nos prepara para la llegada del invierno. Pero, ¿cuándo comienza exactamente esta temporada en 2023?

Para recibirlo, mucha gente se prepara desempolvando sus abrigos e incluso visitando lugares específicos para recargarse de energía durante el equinoccio. Por eso, para que te prepares, te decimos todo lo que debes saber sobre el cambio de temporada.

¿Cuándo inicia el otoño 2023?

El otoño 2023 dará inicio el próximo 23 de septiembre en México. Este día, la duración del día y la noche serán prácticamente iguales, creando un equilibrio en el ciclo de la naturaleza. A partir de esta fecha, dicha estación se extenderá durante aproximadamente 89 días y 21 horas, llegando a su fin con el inicio del invierno el 22 de diciembre del mismo año.

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¿Qué podemos esperar del otoño 2023?

Pero, ¿qué podemos esperar de esta mágica estación? El otoño es conocido por sus característicos cambios en la naturaleza. Los árboles comienzan a mostrar sus colores más cálidos, creando un espectáculo visual único en bosques y parques de México.

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Festividades y tradiciones en otoño 2023

Además de los cambios en la naturaleza, el otoño también nos trae una variedad de festividades y tradiciones. El Día de Muertos, celebrado el 1 y 2 de noviembre, es una de las festividades más emblemáticas de México durante esta estación. Las calles se llenan de coloridos altares y ofrendas para honrar a los seres queridos que han fallecido.

¿Cómo será el clima durante otoño 2023?

A medida que avancemos en el otoño, otro cambio notable es el clima. Las altas temperaturas del verano dan paso a un ambiente más fresco y agradable. Las mañanas pueden volverse más frescas y las noches se vuelven ideales para disfrutar de una taza de chocolate caliente o una fogata en el jardín.

Además de los cambios en la temperatura, el otoño en México también puede traer consigo un aumento en las lluvias, especialmente en algunas regiones del país. Esto es especialmente importante para la agricultura, ya que el agua es esencial para el crecimiento de los cultivos que se cosecharán en el invierno.

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