Fecha de entrega de la Canasta Alimentaria del Bienestar 2024 para las nuevas beneficiarias

La Canasta Alimentaria del Bienestar es un programa crucial para muchas familias mexiquenses. Este año, el programa continúa brindando apoyo a mujeres de entre 55 y 64 años en los 125 municipios del Estado de México.

Con el inicio de las entregas el pasado 12 de agosto, muchas beneficiarias se preguntan sobre los detalles del proceso, especialmente aquellas que son nuevas en el programa. Dicho esto, a continuación te compartimos todo lo que debes saber al respecto.

Te puede interesar: Así puedes solicitar el “Pago de Marcha” y recibir 3 mil pesos extras

Carla quiere regresar a casa de su mamá, pero ya no hay lugar [VIDEO] Carla está cansada de que su mamá siempre apoye a Julio por su condición visual. Ahora Carla necesita el apoyo pues requiere de un lugar para vivir.

¿Cuáles son los requisitos para la entrega de Canasta Alimentaria del Bienestar?

Para recibir la canasta, hay que hacer la tarea. Primero, es fundamental confirmar la inscripción en la página web oficial del programa (https://www.alimentacionconbienestar.gob.mx/nuevo-ingreso-2024). Luego, al momento de la recogida, hay que llevar una pequeña carpeta con dos copias de los siguientes documentos: INE vigente, CURP reciente, acta de nacimiento y comprobante de domicilio reciente.

También te puede interesar: Fecha del primer pago de la Beca Benito Juárez del Ciclo Escolar 2024-2025

¿Cuándo se entregará la Canasta Alimentaria del Bienestar 2024 a las nuevas beneficiarias?

Aquí viene lo interesante. Si ya eras beneficiaria, probablemente ya recibiste un mensaje por WhatsApp con tu fecha de entrega. Pero si eres nueva en esto, respira hondo: tu turno llegará en septiembre.

Es importante destacar que las autoridades se pondrán en contacto contigo para informarte cuándo y dónde recoger tu canasta. Mientras tanto, mantén un ojo en tu teléfono por si llega algún mensaje en dicha aplicación de mensajería con las instrucciones correspondientes.

Te puede interesar: Así puedes evitar el fraude de 2,600 pesos por el Bono Mujeres Bienestar 2024

Recuerda, la entrega es bimestral y no importa si ya recibes el apoyo de Mujeres con Bienestar. Lo importante es seguir las indicaciones al pie de la letra para que todo fluya sin contratiempos. Y si por alguna razón no puedes ir el día que te toca, no pasa nada, habrá días especiales para las rezagadas.