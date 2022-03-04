Fela Domínguez y Carlos Rivera comparten sus triunfos en José el soñador.

Fela Domínguez y Carlos Rivera han triunfado en el teatro musical de México y España después de varios años de carrera y sus inicios en los reality shows La Voz y La Academia, respectivamente. Ahora comparten su éxito en José el soñador.

"Tenemos una escena muy bonita que no voy a spoilear, pero en una parte del musical estamos cantando un dueto y es una letra que literal habla de los sueños, cuando nos vemos a los ojos es muy bonito porque nos estamos viendo vivir algo tan hermoso y juntos", dijo emocionada la intérprete.

Domínguez dijo estar feliz porque empieza a tener reconocimiento público, una vez que ha picado piedra y trabajado mucho en el teatro musical en el viejo continente, particularmente en España.

"Es una persona que admiro y quiero, que siempre me ha ayudado, al final vas a triunfar a otro país, pero cuando regresas al tuyo y tu gente, tu público, te agradece de esa forma, yo creo que no se compara con nada", explicó Fela.

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Fela Domínguez agradece su participación en José el soñador

Por otro lado, Fela Domínguez dijo agradecer su participación en José el soñador, una puesta musical que considera que el público no debe perderse.

"Estoy feliz, José el soñador nos está cambiando la vida a muchísimos, la respuesta que hemos tenido del público es alucinante, creo que nadie se puede perder esta puesta en escena que es apoteósica", dijo la cantante.

"Nos quedan cuatro semanas, estamos prácticamente sold out, todos los días, gracias a Dios y quiero informar que hay una sección nueva en Ticketmaster que se llama soñador. Alex Gou y Carlos Rivera la crearon para que toda le gente pudiera ir a ver el musical y fuera más asequible", explicó.

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