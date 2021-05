Fernanda Castillo se separa de su bebé tras estar cerca de la muerte.

Fernanda Castillo se convirtió en una de las artistas más comentadas de 2020, pues vivió complicados momentos de salud a propósito de su embarazo.

La exactriz de El Señor de Los Cielos vivió una gestación complicada, pues acabó en el hospital por una hemorragia que superó con éxito.

Tras superar duros momentos, Fernanda se encuentra disfrutando de la maternidad junto a su bebé Liam.

Esta nueva etapa como mamá, también ha traído nuevos retos para la querida artista sonorense. Y es que, Fernanda ha tenido que separarse de su retoño, para ingresar de nueva cuenta al ambiente laboral.

“Hace unas semanas regresé al set después de meses de pandemia, embarazo y ser mamá de Liam”, comenzó la mexicana una serie de declaraciones en Instagram.

Fernanda confesó su miedo por perder sus habilidades escénicas, pues se alejó varios meses de los foros de grabación.

Además, tuvo que lidiar con su aumento de peso y con verse como una nueva mujer frente al espejo.

Por si fuera poco, la mexicana también vivió episodios de ansiedad por dejar a su bebé al cuidado de alguien más.

“Aunque parezca tonto, el primer día tenía mucho miedo de haber olvidado cómo se hacía, miedo de haber perdido algo o simplemente de que se notara demasiado lo mucho que extrañaba a mi hijo. Lo bueno es que mi personaje era mamá así que por primera vez, en años de interpretar mamás, ahora estaba segura que sabía cómo se sentía”, escribió en Instagram.

“Es verdad que nadie te dice cómo te sentirás cuando trates de reincorporarte a la vida que tenías antes, cuando tú ya no eres la de antes. Pasé mis noches de filmación tratando de aprender a hacer un balance entre una nueva independencia y checar la aplicación del cel para ver a Liam (miles de veces) y aunque sabía que estaba perfectamente cuidado”, expresó.

Fernanda Castillo dedica mensaje a todas las mamás que salen a trabajar

Fernanda Castillo entendió el complicado proceso que viven mujeres de todo el mundo, quienes dividen su tiempo entre la maternidad, el trabajo y las tareas del hogar.

“Elegí este proyecto y aún así me costaba. Eso me hizo pensar en todas esas mujeres que no pueden elegir, que tienen que soltar a sus bebés desde los primeros meses para salir a trabajar para mantenerlos, para conservar sus trabajos en una sociedad que muchas veces no las entiende ni valora por el proceso que acaban de pasar o simplemente porque desean seguir ejerciendo su profesión”, confesó.

Por último, la querida actriz expresó su respeto para todas las madres que no descuidan sus sueños ni su familia.

Mi respeto absoluto y sororidad con ellas que se sobreponen y terminan sacando tiempo, energía y entrega de donde sea para sus hijos

