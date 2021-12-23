FOTOS | Fernanda Castro lleva cuatro meses sin depilarse las axilas.

Fernanda Castro, hija de Angélica Rivera y el productor José Alberto Castro ha generado mucha controversia en redes sociales, tras mostrar sus axilas sin depilar.

Durante una dinámica de preguntas en su cuenta personal de Instagram, Fernanda Castro confesó que no se había depilado la zona desde agosto y compartió una imagen de cómo luce.

Tras recibir muchas críticas, la estudiante de música respondió contundente en un live:"Ya déjenme en paz güey, fíjense en la suya”, dijo. Se me sigue haciendo muy estúpido que una mujer con pelo en la axila, como a todo el put* mundo le crece, sea algo ‘Ohhhh’. Mejor fíjense en algo más, güey, hay gente más cu..ra con las axilas depiladas”.

Cabe resaltar que la hija de la actriz también compartió en días anteriores que dio positiva a Covid-19, por lo que durante su recuperación ha hecho estas dinámicas con sus seguidores.