Fernanda López estrena novio... ¡no es el exportero de Pumas!
La ex de Alexis Ayala tiene una relación sentimental con un misterioso hombre, no es Odín Patiño.
Fernanda López niega romance con exportero de Pumas, Odín Patiño.
El rumor respecto a una supuesta relación amorosa entre Fernanda López y Odín Patiño comenzó a circular luego de que una famosa revista diera a conocer la noticia. Sin embargo, la actriz ya desmintió que sea pareja del exportero de Pumas; no obstante, reveló que sostiene un romance con un hombre cuya identidad no quiso revelar.
Esa nota es falsa, nosotros grabamos un video en diciembre para TikTok y creo que de ahí sacaron las imágenes, pero yo no tengo nada que ver con el señor Odín y espero que esta nota no le vaya a afectar... no es mi pareja, es un chavo súper buena onda, lo he visto dos o tres veces, pero nada que ver
La ex de Alexis Ayala reveló que se conocieron en un lugar de entrenamiento y luego en una escuela de baile, pero eso no quiere decir que sea su pareja, pues ella está enfocada en cuidar el corazón de su hija y en su nueva relación con alguien que no quiso confesar aún.
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Fernanda López le da su lugar a su novio
A la actriz le interesa darle su lugar a su novio y respetarlo, por eso le preocupó que circule el rumor de que su pareja es el exfutbolista de Pumas.
Fue a principios de este año cuando Fernanda López y Alexis Ayala anunciaron el final de su relación sentimental, pero se llevan bien por Roberta, la hija que tienen en común.
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