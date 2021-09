Fernanda López estrena novio... ¡no es el exportero de Pumas!

Fernanda López niega romance con exportero de Pumas, Odín Patiño.

El rumor respecto a una supuesta relación amorosa entre Fernanda López y Odín Patiño comenzó a circular luego de que una famosa revista diera a conocer la noticia . Sin embargo, la actriz ya desmintió que sea pareja del exportero de Pumas; no obstante, reveló que sostiene un romance con un hombre cuya identidad no quiso revelar.

Esa nota es falsa, nosotros grabamos un video en diciembre para TikTok y creo que de ahí sacaron las imágenes, pero yo no tengo nada que ver con el señor Odín y espero que esta nota no le vaya a afectar... no es mi pareja, es un chavo súper buena onda, lo he visto dos o tres veces, pero nada que ver

La ex de Alexis Ayala reveló que se conocieron en un lugar de entrenamiento y luego en una escuela de baile, pero eso no quiere decir que sea su pareja, pues ella está enfocada en cuidar el corazón de su hija y en su nueva relación con alguien que no quiso confesar aún.

Fernanda López le da su lugar a su novio

A la actriz le interesa darle su lugar a su novio y respetarlo, por eso le preocupó que circule el rumor de que su pareja es el exfutbolista de Pumas.

Fue a principios de este año cuando Fernanda López y Alexis Ayala anunciaron el final de su relación sentimental, pero se llevan bien por Roberta, la hija que tienen en común.

