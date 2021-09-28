Mariana Garza da el último adiós a su abuelo, Ramiro Garza.

Mariana Garza se despide de su abuelo.

Mariana Garza le dio el último adiós a su abuelo, el periodista Ramiro Garza, quien falleció este fin de semana a los 91 años de edad. La actriz, quien no dejó de dar funciones de la obra Pequeñas grandes cosas, compartió el legado que le dejó quien en realidad fue un padre para ella.

"Su estado es muy mayor, 91 años, la verdad es que duró muchísimo, tenía varias complicaciones, llevaba una situación de muchas complicaciones, ya está descansando. Él es uno de los mayores ejemplos, nos motivó a buscar de sanar a través del trabajo, recuerdo muchísimas veces que tenía un malestar y su terapia era eso; estudio, grabar, sus programas, irse a las estaciones y para nosotros siempre ha sido eso, una bendición trabajar, trascender con ello", expresó para Ventaneando.

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"Él programando radio y nosotros, sus hijos y nietos, pues contar historias, siempre ha sido nuestra manera se sanar, de hacer terapia, de continuar brindando honor, a estar vivos y sobre todo a su ejemplo, a que mientras uno esté vivo tiene que hacer las cosas que sabe hacer", agregó.

Mariana compartió que tanto su hija María como Shamady, quien vive en Nueva York, se encuentran tranquilas tras la perdida de su bisabuelo: "Sobre todo ella que vivió con Ramiro, porque a María le tocó una temporada más corta. A Shamady le tocó un Ramiro más juguetón. Sabemos que están en un mejor lugar, somos una familia que creemos 100 por ciento en eso y eso siempre ayuda".

"En algún momentos los volveremos a ver. En estos momentos mi mamá está recogiendo la urna y ya, ahora en unos días vamos a llevarlo a una iglesia por donde vivíamos de chiquitos", concluyó.

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