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FOTOS | ¿Cómo surgió la frase "Arriba los corazones" de Fer del Solar?

Hace unos días, nuestro querido Fernando del Solar falleció. Recordamos con mucho cariño de dónde salió su frase.

Por: TV Azteca

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Fernando del Solar sonriendo.jpg
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Fernando del Solar y su mujer.jpg
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Fernando del Solar palmeras.jpg
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Fernando del Solar de perfil.jpg
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Fernando del Solar con su esposa.jpg
Fernando del Solar con lentes.jpg
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Fernando del Solar árbol.jpg
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