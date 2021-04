Fernando del Solar entregó anillo de compromiso a su novia Anna Ferro.

Fernando del Solar y Anna Ferro dieron el siguiente paso en su relación sentimental. La pareja se comprometió en una romántica cena que reunió a familiares y amigos, dejándonos enternecidos con el inédito momento.

El conductor, de 48 años, se comunicó al foro de nuestro programa Venga la Alegría para contar más detalles sobre su propuesta de matrimonio.

“Me ayudó el hermano de Anna… íbamos a visitar a mi suegra para festejar su cumpleaños. Tuvimos una cena familiar y debajo de cada plato pusimos un número y cada uno hizo un show. Apareció el pastel con un huevo de chocolate, yo no sabía qué decir…”, expresó el argentino.

Y es que Fernando colocó el anillo de compromiso dentro de un huevo de chocolate, mismo que abrió para sorprender a su bellísima prometida.

El presentador no actuó solo en esta sorpresa, pues contó con la ayuda de los hijos de Ana para crear un momento perfecto.

“Estuvo padrísimo porque su hija me ayudó a escoger el anillo. Me ayudó no contándole nada a mamá. Sus hijos fueron los encargados de custodiar el anillo”, contó Fer en exclusiva para VLA.

¡Fer del Solar nos cuenta EN EXCLUSIVA todo sobre su compromiso!

Te puede interesar: Fernando del Solar revela por qué se inspiró en Adal Ramones para empezar su carrera de conductor.

Fernando del Solar revela si ya tiene fecha para llegar al altar con Anna Ferro

Sin duda, Fernando del Solar y Anna Ferro se comprometieron en uno de los momentos más tiernos en lo que va de 2021.

Además, el famoso conductor nos contó sus próximos planes para llevar a cabo la boda.

“Con todo el tema de la pandemia, las fechas cambian. La idea era hacerlo en noviembre, pero mejor lo haremos hasta el siguiente año, cuando todo esté normal”, expresó el artista.

Por su parte, Anna Ferro se dijo emocionada por la sorpresa que organizó Fernando del Solar. La bellísima artista quedó con la boca abierta cuando recibió su anillo de compromiso en la cima de un pastel.

“Estoy muy emocionada. Me tomó por sorpresa, estoy muy enamorada. No lo tenía planeado en mi vida. Es un sí aceptó…”, dijo.

Fernando del Solar compartió el emotivo video de la pedida de mano. Fue en su cuenta de Instagram, donde el argentino presumió uno de los momentos más románticos de su vida.

En el filme, Fer y Anna se dieron un abrazo eterno que conmovió a todo el público mexicano. Por si fuera poco, múltiples internautas se manifestaron con buenos deseos para estos futuros esposos.

También te puede interesar: Mira a Kristal Silva en sus primeros pasos como modelo y conductora de nuestro programa Venga la Alegría.