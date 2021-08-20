Fernando Sujo, ganador de La Voz, presenta “Mataste mi corazón”.

A un año de convertirse en el ganador absoluto de La Voz, Fernando Sujo estrena 'Mataste mi corazón', su nuevo sencillo escrito por él mismo con todo el sentimiento y el poder del regional mexicano, en el mismo genéro con cual él y su coach, Christian Nodal, ganaron nuestro reality show musical.

El joven cantautor recordó que el novio de Belinda, Alejandro Fernández y Luis Miguel fueron sus grandes inspiraciones para dedicarse a la música. Tanto, que ahora también ya escribe sus propias canciones, como es el caso de su más reciente corte.

Esta canción cuando yo la escribí, estaba en ese gran programa que es La Voz... yo no soy compositor, yo no estudio composición, ni nada de eso, me dejé llevar, se escuchaba bien y se lo presenté a Universal para que me dieran su retroalimentación y ahí salió

Fernando dice que la gente aún lo reconoce como nuestro participante de La Voz y se ha ganado el apoyo de muchos seguidores. Actualmente, Sujo tiene dos canciones ya escritas de su autoría para lanzar en el futuro.

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Fernando Sujo recuerdas sus inicios musicales

Fernando Sujo confesó que subgéneros del regional mexicano como norteño, sierreño y mariachi le han ido muy bien y se ha dedicado a estos estilos musicales desde hace muchos años.

Desde los 7 años me empecé a involucrar en esto, yo estaba cantando como de cotorreo en una fiesta familiar y de ahí empecé a dedicarme a todo esto de la música y aprender a tocar la guitarra, llevo unos 10 años tocando

El cantante recordó a la gente que la edad es un número y lo que importa es lo que quieres hacer, pues todo sueño puede hacerse realidad y si el tuyo es transmitir a la gente lo que sientes con la musica, lo hagas aunque signifique esfuerzo y sacrificios.

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