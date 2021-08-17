MasterChef Celebrity: Aristeo Cázares deja el parkour por el sartén.

Todo está listo para el estreno de MasterChef Celebrity el próximo viernes 20 de agosto por nuestra señal de Azteca UNO. Tus figuras del espectáculo favoritas se darán cita en la cocina más famosa de México para preparar exquisitos platillos y conquistar el paladar de los jueces.

20 reconocidas celebridades buscan quedarse con el primer lugar

Uno de los concursantes más esperados es Aristeo Cázares, quien se formó en el parkour y otras actividades al aire libre. El veracruzano se dio a conocer por formar parte de la segunda temporada de Exatlón, donde se quedó con el primer lugar tras llegar a la Gran Final.

Fue en el reality show más exigente del planeta, donde el también conocido como Aguileón Cázares presumió sus habilidades deportivas, liderazgo y excelente trabajo en equipo.

Tiene 26 años, una escuela de parkour para niños y su propia línea de ropa llamada Sky Brothers junto a su hermano Ernesto Cázares.

Aristeo Cázares también es una sensación en Instagram, donde acumula 1.1 millones de seguidores amantes de sus trepidantes fotografías.

En esta ocasión, el querido atleta especializado en parkour se prepara para vivir una inigualable experiencia en la cocina más famosa de México, donde seguramente está dispuesto a presumir su sazón veracruzano.

Te puede interesar: MasterChef Celebrity: Dalú cambia La Academia por la cocina.

¿Dónde ver el estreno de MasterChef Celebrity?

La cocina más famosa de México abre sus puertas el próximo viernes 20 de agosto en punto de las 7:30 por nuestra señal de Azteca UNO. 20 celebridades se transforman en cocineros para realizar platillos de primer nivel y sorprender a millones de televidentes en casa.

Miles de fanáticos ya tienen a su celebridad favorita, pero destaca el nombre de Aristeo Cázares por quien millones de mujeres mexicanas suspiran.

El querido exparticipante de Exatlón está listo para debutar en MasterChef Celebrity y demostrar que es uno de los artistas más fuertes en el reality show de cocina más querido de la pantalla chica.

También te puede interesar: MasterChef Celebrity: El diseñador David Salomón llega a la cocina más famosa.