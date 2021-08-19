Exatlón: Osirys se lleva los memes tras revelar que era fan rojo.

Los atletas de Exatlón: Guardianes vs Conquistadores pelearon en su primera Batalla Colosal por la fiesta de bienvenida y la oportunidad de ver su primera carrera en el reality show más demandante del planeta.

En la ceremonia previa a la contienda, Osirys realizó un comentario que dejó a todos los atletas sorprendidos y con la boca abierta.

El practicante de parkour confesó que era fan del equipo rojo, incluyendo a sus atletas favoritos como Ana Lago y Daniel Corral.

Sin embargo, Osirys se integró al equipo azul en esta quinta temporada del programa deportivo más popular del momento. El originario de Ciudad Neza se unió al equipo de Conquistadores, donde dejó ver su potencial en los primeros circuitos.

El mexicano desató múltiples reacciones entre los internautas, quienes crearon divertidos memes celebrando el comentario del joven atleta.

Y es que, Osirys Escobedo, se convirtió en uno de los caballeros predilectos en lo que va de la competencia, ya que representa a todos los fanáticos de Exatlón que luchan por cumplir sus sueños.

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Guardianes y Conquistadores se enfrentaron en la primera Batalla Colosal

Los atletas rojos y azules se enfrentaron en la primera Batalla Colosal de esta quinta temporada. Los participantes tuvieron la oportunidad de pelear por una fiesta de bienvenida y por la posibilidad de ver el primer capítulo de Exatlón.

La contienda estuvo muy reñida, ya que Guardianes y Conquistadores mantuvieron el marcador muy parejo debido al gran desempeño de los atletas.

El duelo se definió en una carrera de relevos, donde el equipo rojo fue representado por Yahir y Marcela, mientras que Koke y Sol defendieron a la causa azul.

Tras una demandante batalla, los Conquistadores ganaron su primera Batalla Colosal en la quinta edición de Exatlón.

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ok pero la cara que hace alex cuando osirys dice que le iba a ana y daniel tipo “as he should, tiene buen gusto”#BatallaColosalpic.twitter.com/g0ucbvWX5f — lore🐒 (@arioxlore) August 19, 2021

Macky escuchando que Osirys le iba a Ana Lago:#BatallaColosal pic.twitter.com/FOB7i5rWLi — Don Sincero (@Patan_Principe) August 19, 2021

Los fans de los rojos con Osirys hace 1 minuto/ Los fans de los rojos cuando Osirys dijo que sus favoritos de la primera temporada eran Ana y Dan #BatallaColosal pic.twitter.com/SXI4yU94qu — ˗ˏˋ Pay en momento latam ˎˊ˗ (@llorandojsjs) August 19, 2021