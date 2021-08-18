Exatlón: Dulce Miranda brilla en la Ruta de los Campeones Femenil.

Exatlón: Guardianes vs Conquistadores inició con un duelo entre las poderosas mujeres de nuestro reality show. 11 maravillosas atletas compitieron en la Ruta de los Campeones para ganar una insignia que podría acercarlas a una experiencia a la Fórmula 1 en el extranjero.

Las mujeres de Exatlón lucharon por una brillante presea

Once atletas, tres finalistas y una presea Exatlón en juego.

La competencia comenzó con Yareli Arguijo y Marisol Cortés, quienes representaron con orgullo a la causa azul. La también conocida como Sol se convirtió en la ganadora de esta ronda.

Marcela y Briseida se batieron en un cardíaco duelo que puso de nervios al equipo rojo. Las concursantes dejaron el corazón en la primera prueba femenil, pero la practicante de taekwondo avanzó a la siguiente ronda con éxito.

Tras una reñida competencia, solo tres mujeres llegaron a la final de la Ruta de los Campeones. Nataly, Briseida y Dulce Miranda se lucieron en un espectáculo único en la pantalla chica, pero Dulce Miranda se llevó la deseada estrella.

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¿Quién es Dulce Miranda, ganadora en la Ruta de los Campeones?

Dulce Miranda Figueroa Mendoza pertenece a la Selección de Frontón, además de contar con medallas de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y en el Mundial Sub-22.

Cuenta con 18 títulos en diversas competencias, ya que inició su carrera a los tres años de edad debido a su gran pasión por el deporte. En el 2020, Dulce recibió el Premio Estatal del Deporte en la Ciudad de México.

La atleta tiene 25 años y es originaria Aguascalientes, estado que presume con mucho orgullo ante sus 10 mil seguidores en Instagram.

Es en la mencionada red social de fotos y videos, donde la atleta muestra más detalles de su vida personal con amigos y familiares. Por si fuera poco, también sostiene una sólida relación sentimental con el practicante de frontón Arturo Rodríguez Faisal.

Dulce estudió Pedagogía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde complementó su formación académica con el deporte.

La atleta, de 25 años, se convirtió en una de las mujeres que inició con mucho éxito la demandante edición de Exatlón: Guardianes vs Conquistadores.

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