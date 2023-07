Filtran mensajes que comprobarían que Ricky Martin le fue infiel a Jwan Yosef

Mucho se ha especulado sobre las causas de la repentina separación entre Ricky Martin y Jwan Yosef, quienes llevaban seis años de casados y tienen dos hijos en común. Uno de los rumores que más ha cobrado fuerza, tiene que ver con una supuesta infidelidad del cantante puertorriqueño con un actor de cine para adultos, aunque esto aún no ha sido confirmado.

Una vez que la pareja hizo oficial su separación, usuarios de redes sociales y medios de comunicación, comenzaron con su labor de investigación, para dar con el supuesto responsable del rompimiento. Fue así como surgieron varios nombres, como los de Max Barz y Luis Santiago Elissalt.

¿Quién es Luis Santiago Elissalt? Tras los rumores que relacionaban a Ricky Martin con Max Barz, actor de películas para adultos, el nombre de Luis Santiago Elissalt también salió a relucir. El joven modelo argentino, ahora es el principal señalado como el tercero en discordia.

De acuerdo con diversas fuentes, Ricky Martin y Luis Santiago Elissalt se conocieron en febrero pasado, durante la gira que llevó al boricua a Argentina. El cantante habría tenido un encuentro a solas con el modelo, después de uno de sus conciertos.

¿Santiago Elissalt dio pistas de su romance con Ricky Martin?

En las últimas horas, se hicieron virales una serie de mensajes publicados por Elissalt en su cuenta de Twitter, donde supuestamente confirma que Ricky Martin le fue infiel a Jwan Yosef, aunque en ningún momento menciona el nombre del intérprete de canciones como “Livin’ la vida loca”, “La mordidita” y “Vuelve”.

Los mensajes de Luis Santiago Elissalt, modelo que también se dedica a hacer contenido para adultos, son bastante misteriosos, pero coinciden con la fecha en la que Ricky Martin se presentó en Mendoza, Argentina. “Me estoy por desmayar ja”, “Listo, más feliz imposible”, fueron algunos de los tuits del argentino, en donde habría dado indicios de su encuentro con el puertorriqueño.

De entre todos los mensajes, hubo uno que llamó la atención de los usuarios en redes sociales, ya que dice: “Si supieran a quién me estoy … no me creerían”. Este último tuit avivó aún más los rumores, de que Ricky Martin le fue infiel a Jwan Yosef con Luis Santiago Elissalt.

Cabe mencionar que tanto Ricky Martin como Jwan Yosef se pronunciaron sobre los rumores de infidelidad, pero muy a su manera, pues no aclararon el por qué de su separación ni a qué arreglo llegaron sobre la patria potestad de sus hijos.