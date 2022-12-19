Final de MasterChef Celebrity 2022: Los mejores memes de la noche.

Esta noche en la gran final de MasterChef Celebrity, Arturo López Gavito, Ricardo Peralta, Lorena Herrera y Alejandra Ávalos lucharon para ser la celebridad ganadora de esta edición y como cada domingo, los retos y las dinámicas cambiaron. Esta final histórica traspasó su éxito a las redes sociales, donde se compartieron grandes memes. Aquí un recuento de los mejores.

¿Cuáles son los mejores memes de la final de MasterChef Celebrity?

Apenas estaba arrancando la última emisión de este año de la cocina más popular de México y los memes ya se estaban haciendo presentes en redes. Éste fue uno de los primeros en ser compartidos y que hacía un resumen de la aportación de cada participante finalista al programa.

Gavito: El villano protagonico de la temporada.

Lorena Herrera: la que siempre desafiaba a los chefs

Ricardo Peralta: junto con Mauricio Mancera los que cargaron con el rating de #MasterChefCelebrity

Alejandra: Avalos #MasterChefCelebrityMx#MasterChefGranFinal pic.twitter.com/jZ81az4W5v — Don Sincero (@Patan_Principe) December 19, 2022

Además, no podían faltar los memes de apoyo a una de las figuras más polémicas de la competencia, pero que se ganó el corazón de chefs y televidentes.

Ricardo es una de las celebridades que más apoyo ha recibido en redes y en la final, los memes a su favor no se hicieron esperar.

El regreso de Nadia a la cocina más popular de México ha sido un chiste recurrente en los finalistas y el público también aprovecha para decir algo al respecto.

Algunos seguidores del programa hasta recurrieron a los santos para que sus peticiones fueran escuchadas.

Después de que Gavito presentó su primer platillo, los memes fueron sobre su 'colmillo' para las finales de reality.

Después de tantos años en La Academia, Gavito sabe que los realitys show se ganan llorando.#MasterChefCelebrity#MasterChefCelebritymx#MasterChefGranFinal pic.twitter.com/y02s5SVNbq — Don Sincero (@Patan_Principe) December 19, 2022

La primera eliminada de la noche, Alejandra Ávalos también tuvo su dosis de memes.

ALE CUANDO SUPO QUE ERA EL 4TO LUGAR #MasterChefCelebritymx pic.twitter.com/FUpK7SBHy9 — Nan♡ (@NannVzqz) December 19, 2022

En el trasncurso del programa, Karla seguía lamentando no estar en la final y criticaba los platillos de sus compañeros y estos fueron los memes.

La @karsiagascon no está soportando que las 3 Weras @Ricardo_Peralta @algavito @Lorenaherrera sus platos fueron mejor qe los de ellas x eso no está en la final y está de Remilgosa #MasterChefCelebritymx#MasterChefCelebrity #Masterchef pic.twitter.com/NQoczzmL4A — Manueleal (@Manueleal5) December 19, 2022

Mientras que el fandom de Ricardo seguía y seguía.

Y sobre el próximo emprendimiento de las güeras.

El olvido de Gavito generó varios memes.

Y la celebridad ganadora de esta temporada de MasterChef Celebrity es Ricardo, quien también se ganó el corazón de los internautas.

