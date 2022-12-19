Final de MasterChef Celebrity 2022: Los mejores memes de la noche.
El final de MasterChef Celebrity traspasó las instalaciones de la cocina más famosa de México y llegó a las redes. Te compartimos los mejores memes.
Esta noche en la gran final de MasterChef Celebrity, Arturo López Gavito, Ricardo Peralta, Lorena Herrera y Alejandra Ávalos lucharon para ser la celebridad ganadora de esta edición y como cada domingo, los retos y las dinámicas cambiaron. Esta final histórica traspasó su éxito a las redes sociales, donde se compartieron grandes memes. Aquí un recuento de los mejores.
¿Cuáles son los mejores memes de la final de MasterChef Celebrity?
Apenas estaba arrancando la última emisión de este año de la cocina más popular de México y los memes ya se estaban haciendo presentes en redes. Éste fue uno de los primeros en ser compartidos y que hacía un resumen de la aportación de cada participante finalista al programa.
Gavito: El villano protagonico de la temporada.— Don Sincero (@Patan_Principe) December 19, 2022
Lorena Herrera: la que siempre desafiaba a los chefs
Ricardo Peralta: junto con Mauricio Mancera los que cargaron con el rating de #MasterChefCelebrity
Alejandra: Avalos #MasterChefCelebrityMx#MasterChefGranFinal pic.twitter.com/jZ81az4W5v
Además, no podían faltar los memes de apoyo a una de las figuras más polémicas de la competencia, pero que se ganó el corazón de chefs y televidentes.
#MasterChefCelebrity #MasterChefCelebritymx #MasterChefGranFinal *Karla Gazcon*: “Merecía estar ahí (en la final)”— Nu🌧🎈 (@NubiaArizaga3) December 19, 2022
Marcello: Ay ya bájale, no merecías ni la semifinal.
Todos: pic.twitter.com/ILwDhssrae
Ricardo es una de las celebridades que más apoyo ha recibido en redes y en la final, los memes a su favor no se hicieron esperar.
La final que todos estamos esperando hoy! @Ricardo_Peralta ❤️❤️❤️#MasterChefCelebritymx #MasterChefGranFinal #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/ZNdhuS4RBp— 𝑳 𝒆 𝒔 𝒕 𝒓 𝒂 𝒏 𝒈 𝒆 (@Sentimettaal) December 19, 2022
El regreso de Nadia a la cocina más popular de México ha sido un chiste recurrente en los finalistas y el público también aprovecha para decir algo al respecto.
Cada vez que #MasterChefCelebritymx decide enfocarnos a Nadia...— Hannah :3 ✡ (@SrtHannah) December 19, 2022
Yo: pic.twitter.com/uQ7J16eCYD
Algunos seguidores del programa hasta recurrieron a los santos para que sus peticiones fueran escuchadas.
Porfavor!!!! @AztecaUNO solo eso pido que no gane gavito!!! #MasterChefCelebritymx https://t.co/jNQfIwEsoF— Dina Vazquez :) (@romittavzz) December 19, 2022
Después de que Gavito presentó su primer platillo, los memes fueron sobre su 'colmillo' para las finales de reality.
Después de tantos años en La Academia, Gavito sabe que los realitys show se ganan llorando.#MasterChefCelebrity#MasterChefCelebritymx#MasterChefGranFinal pic.twitter.com/y02s5SVNbq— Don Sincero (@Patan_Principe) December 19, 2022
La primera eliminada de la noche, Alejandra Ávalos también tuvo su dosis de memes.
ALE CUANDO SUPO QUE ERA EL 4TO LUGAR #MasterChefCelebritymx pic.twitter.com/FUpK7SBHy9— Nan♡ (@NannVzqz) December 19, 2022
En el trasncurso del programa, Karla seguía lamentando no estar en la final y criticaba los platillos de sus compañeros y estos fueron los memes.
La @karsiagascon no está soportando que las 3 Weras @Ricardo_Peralta @algavito @Lorenaherrera sus platos fueron mejor qe los de ellas x eso no está en la final y está de Remilgosa #MasterChefCelebritymx#MasterChefCelebrity #Masterchef pic.twitter.com/NQoczzmL4A— Manueleal (@Manueleal5) December 19, 2022
Mientras que el fandom de Ricardo seguía y seguía.
Lasgostina Turner jsajjajaajajajajajjaajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajjaa... C mamut @Ricardo_Peralta 😄😄#MasterChefCelebrity #MasterChefCelebritymx #MasterChefGranFinal pic.twitter.com/Jwhlauy9rB— Mayra Damián (@mayra_damian) December 19, 2022
Y sobre el próximo emprendimiento de las güeras.
Próximamente "Fonda Las 3 rubias" 💕✨🤤#MasterChefCelebritymx @Ricardo_Peralta @Lorenaherrera pic.twitter.com/obMT5tWgMD— Jay 💛🖤💁🏾♂️ (@JayJayGrand) December 19, 2022
El olvido de Gavito generó varios memes.
Gabito diciendo que me lo traigan 💁🏻♀️ el queso crema #MasterChefCelebritymx #MasterChefGranFinal pic.twitter.com/yuFW8Dv0ue— Dianargg (@Diana01375281) December 19, 2022
Y la celebridad ganadora de esta temporada de MasterChef Celebrity es Ricardo, quien también se ganó el corazón de los internautas.