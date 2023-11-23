Fiscalía de España pide 9 años de prisión a Dani Alves por abuso a joven en discoteca

En un giro impactante, la Fiscalía de España ha solicitado una pena de nueve años de prisión para el exfutbolista del FC Barcelona y Pumas, Dani Alves, por un delito de agresión sexual.

La acusación se centra en un presunto incidente ocurrido en diciembre de 2022, en el que Alves habría violado a una joven en los lavabos de una discoteca en Barcelona. La Fiscalía argumentó que existen indicios suficientes para llevar al brasileño ante la justicia, respaldando su petición con detalles impactantes sobre el caso.

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¿Qué medidas adicionales se están proponiendo?

En su comunicado difundido este jueves, la Fiscalía no solo busca la condena de nueve años de prisión, sino que también propone medidas adicionales, incluyendo una prohibición de acercarse a menos de un kilómetro de la víctima una vez cumplida la pena de cárcel. Además, se ha solicitado una indemnización de 150,000 euros (más de dos millones de pesos mexicanos) para la víctima, destinada a compensar tanto las secuelas físicas como psicológicas, así como los perjuicios morales sufridos.

El escrito también aborda la propuesta de imponer la medida de libertad vigilada durante diez años una vez que Dani Alves haya cumplido su posible condena. Esta medida busca supervisar su comportamiento durante un período extendido, incluso después de haber cumplido la pena de prisión.

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¿Cómo ha respondido la defensa de Dani Alves?

En un intento por asegurar la justicia en este caso, la Fiscalía se opone firmemente a la solicitud de la defensa para liberar a Alves durante la espera del juicio, argumentando que la prisión preventiva es justificada dada la gravedad de los cargos y las contradictorias versiones proporcionadas por el futbolista durante la instrucción del caso.

¿Cuál es el estado actual del proceso judicial?

Cabe destacar que la Audiencia de Barcelona ya ha cerrado la fase de instrucción, ordenando la apertura del juicio contra Dani Alves debido a los sólidos indicios de delito. Su ingreso en prisión se fundamentó en las tres versiones contradictorias ofrecidas durante su declaración ante el juez de instrucción.

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