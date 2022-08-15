Flor Rubio se convierte en la ganadora de El Gran Chef.

Luego de una temporada preparando exquisitos platillos y de competir contra sus amigos de Venga La Alegría, nuestra querida Flor Rubio se coronó como la ganadora de El Gran Chef.

Tras un cardíaco duelo contra Ricardo Casares, la periodista de espectáculos ganó luego de presentar chiles rellenos y huevos rancheros que consquistaron el paladar de las chefs Josefina López y Beverly Ramos.

La periodista dedicó el triunfo a sus hijos, quienes se sentaron en primera fila para apoyar a su madre en esta edición de El Gran Chef.

Por su parte, Ricardo Casares se quedó con el segundo lugar, pues contó con algunos errores que desgraciadamente afectaron su puntuación. Pese a todo, el periodista demostró su gran avance dentro de la cocina a lo largo de toda la temporada y que posee un maravilloso sazón.

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Flor Rubio desata grandes memes tras ganar El Gran Chef

En la edición 2021, Penélope Menchaca venció a Flor Rubio, por lo que en esta temporada nuestra querida conductora regresó más preparada y con más fuerza.

Flor, también conocida como La Periodista del Amor, contó con la presencia de sus hijos para alentarla hasta el último momento de esta Gran Final.

El último episodio de El Gran Chef desató los memes más divertidos, pues los internautas hicieron uso de su creatividad para aplaudir a Flor Rubio y a Ricardo Casares.

El duelo de los periodistas de la Zona de Espectáculos causó furor, pues ambos se enfrentaron a un divertido y exquisito duelo que hizo reaccionar a los televidentes en casa.

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