Cómo aplicar el lápiz de ojos blanco para quitarte años de encima

El lápiz de ojos blanco puede convertirse en un aliado para conseguir una mirada más luminosa y visualmente descansada, especialmente cuando se utiliza en la línea de agua inferior. La técnica consiste en aplicar una cantidad pequeña y bien distribuida en lugar de dibujar una línea gruesa y muy marcada.

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El objetivo de esta técnica de maquillaje es crear un efecto óptico de mayor amplitud en los ojos sin endurecer las facciones. Por eso, este recurso puede contribuir a que el rostro se perciba más fresco. Los maquillistas profesionales suelen recurrir a tonos claros en determinados puntos del rostro para aportar luz y modificar visualmente las proporciones.

¿Cómo aplicar el lápiz blanco en los ojos para conseguir una mirada más joven?

La zona más habitual para utilizar este producto es la línea de agua inferior, es decir, el borde interno del párpado inferior. Al colocar un tono blanco o marfil en este punto, se genera un contraste que puede hacer que la parte blanca del ojo parezca más amplia y que la mirada se vea más abierta.

Para conseguir un resultado natural, los maquillistas recomiendan evitar el trazo excesivamente grueso. La idea es depositar el producto de manera uniforme y controlar la intensidad, especialmente si se busca un maquillaje para el día.

Estas son algunas claves para utilizarlo:



Elige blanco, marfil o beige claro: el blanco óptico genera un contraste mayor y puede resultar más evidente, mientras que un tono crema o marfil suele integrarse de forma más discreta con diferentes tonos de piel.

el blanco óptico genera un contraste mayor y puede resultar más evidente, mientras que un tono crema o marfil suele integrarse de forma más discreta con diferentes tonos de piel. Aplica poca cantidad: pasa el lápiz suavemente por la línea de agua inferior sin insistir varias veces sobre el mismo punto. Una capa fina suele resultar más natural que una franja muy opaca.

pasa el lápiz suavemente por la línea de agua inferior sin insistir varias veces sobre el mismo punto. Una capa fina suele resultar más natural que una franja muy opaca. Combínalo con tonos neutros: marrones, taupe y sombras beige pueden aportar definición alrededor del ojo sin generar un contraste excesivo con el lápiz claro.

marrones, taupe y sombras beige pueden aportar definición alrededor del ojo sin generar un contraste excesivo con el lápiz claro. Define ligeramente las pestañas: una máscara de pestañas aplicada principalmente desde la raíz puede ayudar a equilibrar el efecto luminoso del lápiz y mantener la mirada definida.

una máscara de pestañas aplicada principalmente desde la raíz puede ayudar a equilibrar el efecto luminoso del lápiz y mantener la mirada definida. Evita prolongar demasiado el blanco hacia las esquinas: concentrar el producto en la línea de agua permite obtener luminosidad sin convertirlo en el elemento protagonista del maquillaje.

Bobbi Brown, maquillista y fundadora de una reconocida línea de cosméticos, tiene un enfoque de belleza que se ha caracterizado por utilizar el maquillaje para realzar las características naturales del rostro. En este contexto, el lápiz claro funciona mejor como un recurso puntual de luminosidad que como una línea protagonista.

¿Blanco o beige? La elección del color de lápiz de ojos cambia el resultado del maquillaje

Para un efecto más evidente, el lápiz blanco puede aportar una luminosidad marcada. Sin embargo, un lápiz marfil, crema o beige claro puede resultar más discreto si se busca que el maquillaje se integre mejor con el rostro.

La elección depende del efecto deseado y del resto del maquillaje. En un look muy natural, los tonos marfil suelen funcionar como una alternativa menos contrastante. En cambio, el blanco puede utilizarse cuando se quiere conseguir un efecto gráfico o una mirada deliberadamente más luminosa.

En definitiva, el secreto no está en dibujar una línea blanca gruesa para modificar la apariencia de la edad, sino en utilizar el color claro estratégicamente. Una aplicación fina en la línea de agua, acompañada de pestañas definidas y un contorno de ojos sin exceso de producto, puede ayudar a conseguir una mirada más abierta y luminosa.

El objetivo final del maquillaje es crear un efecto visual de frescura. Cuando el lápiz blanco se aplica con moderación, puede iluminar. Pero cuando se acumula o se combina con demasiados productos secos, puede hacer que la textura alrededor de los ojos gane protagonismo.