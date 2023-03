Florinda Meza dice que Carlos Villagrán quiere colgarse de su nombre.

En un programa de televisión argentino, Carlos Villagrán, mejor conocido como Kiko, desempolvó la versión de que alguna vez sostuvo un romance con la viuda de Roberto Gómez Bolaños, Florinda Meza, quien reaccionó a las palabras del actor y argumentó que su excompañero únicamente lo hace para colgarse de su nombre y conseguir fama.

¿Qué dijo Florinda Meza sobre las declaraciones de Carlos Villagrán?

Durante un encuentro con los medios de comunicación y donde estuvo presente Ventaneando, la actriz de 74 años de edad aseguró que Carlos Villagrán solo busca promocionarse con sus declaraciones. “No habla de otras personas o actrices porque no le sirven de promoción”, declaró y señaló que no opinará nada al respecto.

Al ser cuestionada sobre el hecho, Florinda Meza le preguntó a uno de los reporteros presentes el por qué se prestaba a seguirle el juego Carlos Villagrán: “Yo no voy a hablar de eso, ¿por qué te prestas a que yo sea promotora de la imagen de alguien que además no tiene un centavo de valía?”.

¿No tienen validez las declaraciones de Carlos Villagrán? “Alguien que hace eso ni como persona ni como hombre tiene valía, entonces no me pidas que lo haga y no te prestes tú tampoco ni tu canal o ¿quieres hacerle gratuitamente promoción?”, agregó Florinda Meza.

La viuda del finado Chespirito aseguró que ella no tiene que desmentir nada y menos al aire. “No tengo que desmentir nada (…). Si los que hablan mal de mí supieran lo que yo pienso de ellos, hablarían peor”.

¿Ella es la responsable de que los programas de Chespirito ya no se transmitan?

Florinda Meza negó rotundamente ser la responsable de que los programas del actor y comediante, Roberto Gómez Bolaños, ya no se transmitan en televisión y declaró no estar peleada con su imagen: “¿Cómo voy a prohibir yo una cosa así? No estoy peleada con mi bolsillo, no estoy peleada con mi imagen y mi trayectoria”.