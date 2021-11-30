Édgar Vivar revela los planes para hacer una bioserie de Chespirito.

A siete años de la muerte de Chespirito, su entrañable amigo y compañero, Édgar Vivar, confirma la intención que tiene su hijo, Roberto Gómez Fernández, de llevar su vida a la pantalla chica a través de una bioserie.

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Está en pañales, lleva su tiempo, el primera drap que dieron, leí y me pareció muy interesante. Una cosa es la que se escribe, otra la que se lee y otra la que finalmente se ve en pantalla

Y dijo desconocer lo dicho por Guillermo Pous, abogado de Florinda Meza, sobre los derechos de imagen de Roberto Gómez Bolaños como persona, no como personaje que ostenta ella.

Primera vez que oigo eso, no sabía. Nada que ver

¿Cómo recuerda él a Chespirito?

Yo a Roberto lo tengo en un apartado muy especial en mi memoria, en mi corazón y se conmemora la fecha fatídica. Pero el mejor homenaje que se le puede hacer es recordándolo por medio de su trabajo y ahí está, nadie se va del todo

Édgar compartió algunos de sus proyectos que están por estrenarse, entre ellos, uno al lado de Verónica Castro.

Se llama Miss Granny, es el retorno de Verónica Castro a la pantalla, me da mucho gusto, está producida por Eugenio Derbez. Tengo ahorita cinco películas enlatadas, pero esta película en especial, nos fuimos al Festival de Cine en Los Ángeles y abrió la gala... es una película muy linda, muy entrañable que tiene un elencazo, somos puros amigos, de verdad. Está Damián Alcázar, Eduardo España, Luis Tovar, Adal Ramones, entre otros

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