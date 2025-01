“No me destruya la vida”: Fofo Márquez suplica al juez, pero víctima lo desmiente

En una dramática audiencia judicial, Rodolfo “Fofo” Márquez , el conocido y polémico influencer, suplicó ante el juez que no le “destruyera la vida”, argumentando ser un “junior, no un delincuente”. Con lágrimas en los ojos y voz entrecortada, el joven de 27 años pidió ser juzgado únicamente por las lesiones y no por tentativa de feminicidio.

¿Qué ocurrió realmente aquella tarde, según “Fofo” Márquez?

Márquez narró su versión de los hechos: según él, todo comenzó cuando una mujer lo insultó llamándolo “chamaco pendejo” en Ciudad Brisa, Naucalpan. Admitió haber reaccionado “de forma equivocada” tras sentir un golpe dentro de su automóvil, pero negó cualquier intención de causar daño grave.

El influencer reveló el profundo impacto mediático en su vida: “Soy un caso mediático, soy un influencer famoso, pero aquí en la cárcel no soy nadie”. Su temor a la prensa sensacionalista y el escrutinio público fue evidente durante toda su declaración.

Esto dijo la víctima tras la súplica de “Fofo” Márquez al juez

Sin embargo, Edith, la conductora agredida, salió de la audiencia desmintiéndolo categóricamente. Afirmó que Márquez mintió en su declaración y que existieron múltiples testigos de la agresión en la que ella “no tuvo tiempo de hacer nada”.

A todos los pendejos que justifican o defienden al tal Fofo Márquez, les deseo que si queda libre ese güey le haga exactamente lo mismo a sus mamás para ver si así comienzan a usar el cerebro. pic.twitter.com/yMvNGOD1Fl — Joss (@Josluam1) January 20, 2025

El hermano del influencer añadió otra capa de complejidad al caso, señalando que Rodolfo y su novia están atravesando una grave crisis emocional. Melanie Lattanzi, su pareja, presenta cuadros de ansiedad y depresión severos, incluso con tendencias suicidas, razón por la cual no pudo presentarse como testigo.

La audiencia fue reprogramada para el próximo viernes, dejando en vilo el desenlace de un caso que ha captado la atención mediática nacional. Márquez sigue enfrentando cargos por tentativa de feminicidio, un delito que él mismo niega rotundamente, asegurando que “no sería capaz de matar ni a un perro”.