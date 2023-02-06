FOTO: Carlos Guerrero Warrior y Gisela dan la bienvenida a su bebé.

Llegó el día más feliz en la vida de nuestro querido Carlos Guerrero Warrior y su amada Gisela, ya que anunciaron el nacimiento de su bebé.

¡Carlos ‘Warrior’ y Gisela Muñoz nos cuentan la noticia del embarazo!

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, nuestro conductor de Survivor México compartió una foto en la que aparecen todos, incluido el recién nacido que llevará por nombre José Pablo.

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¿Cómo anunció Warrior el nacimiento de su bebé?

"Bienvenido José Pablo ❤️@gisela_ma me has hecho inmensamente feliz. Te amo, los amo", escribió el también narrador de Azteca Deportes.

Las reacciones fueron inmediatas, ya que amigos, compañeros y fans les desearon lo mejor en la nueva etapa de sus vidas.

Warrior y Gisela se van a casar tras anunciar su compromiso

Fue hace unas semanas que Warrior fiel a su estilo reveló que se había comprometido con Gisela: "No sé si dijo SÍ o si dijo NO. Como sea, yo la amo ❤️@gisela_ma Ya no se viene divorcio".

"Hace ratito, por eso medio se le voltea todavía, hoy teníamos una sesión de fotos, con un fotógrafo muy bueno para tener unas fotos con el bebé, con la pancita y con el embarazo de Gisela y yo dije: ‘Es ahí donde tiene que ser la entrega’ y en una de las fotografías yo sabía que era el momento y ahí es cuando le entregué el anillo", contó hace unas semanas.

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Y añadió: "Yo quiero kermes, tipo Kermes, Gisela no está muy de acuerdo con esa idea. -Estoy de acuerdo con todo, menos con los refrescos en la mesa. -Yo quiero una boda tipo kermes, con muchos puestecitos, que la gente se sirva lo que quiera, que vayan vestidos como sea, una mesa larga, así muy relajada".

