Carlos Guerrero Warrior da detalles de su boda tras compromiso.

Carlos Guerrero, mejor conocido como 'Warrior', el día de ayer le entregó el anillo de compromiso a su novia Gisela Muñoz.

‘Warrior’ en Survivor México.

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Hace ratito, por eso medio se le voltea todavía, hoy teníamos una sesión de fotos, con un fotógrafo muy bueno para tener unas fotos con el bebé, con la pancita y con el embarazo de Gisela y yo dije: ‘Es ahí donde tiene que ser la entrega’ y en una de las fotografías yo sabía que era el momento y ahí es cuando le entregué el anillo

La futura madre compartió detalles del inolvidable momento.

Tenía los ojos cerrados y cuando los abrí los vi y ‘Ay, no’, entonces no sabía, lloré, me reí...

Aunque primero será la llegada de José Pablo a este mundo, ya comparten ideas de cómo sería su enlace matrimonial.

Yo quiero kermes, tipo Kermes, Gisela no está muy de acuerdo con esa idea. -Estoy de acuerdo con todo, menos con los refrescos en la mesa. -Yo quiero una boda tipo kermes, con muchos puestecitos, que la gente se sirva lo que quiera, que vayan vestidos como sea, una mesa larga, así muy relajada

Carlos Guerrero y Gisela Muñoz se preparan para ser padres.

Hace unos meses, Carlos Guerrero y su futura esposa anunciaron que estaban esperando a su primer bebé.

¡El nuevo integrante que está por llegar! ¿Quieren saber qué hay aquí debajo?, ¿Será Halcón, será Jaguar, será Lobo? ¡Estamos muy felices de poder compartirles que a República Dominicana llegamos dos y regresaremos a México siendo tres!

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El conductor de Survivor México, está listo para que en unas semanas cambie pañales.