Carlos Guerrero Warrior da detalles de su boda tras compromiso.
Carlos Guerrero y Gisela Muñoz ya tienen algunas ideas para poder realizar su boda, pero primero van a esperar el nacimiento de su primer hijo.
Carlos Guerrero, mejor conocido como 'Warrior', el día de ayer le entregó el anillo de compromiso a su novia Gisela Muñoz.
‘Warrior’ en Survivor México.
Te puede interesar: Carlos Guerrero Warrior y Gisela Muñoz revelaron que se van a casar.
Hace ratito, por eso medio se le voltea todavía, hoy teníamos una sesión de fotos, con un fotógrafo muy bueno para tener unas fotos con el bebé, con la pancita y con el embarazo de Gisela y yo dije: ‘Es ahí donde tiene que ser la entrega’ y en una de las fotografías yo sabía que era el momento y ahí es cuando le entregué el anillo
La futura madre compartió detalles del inolvidable momento.
Tenía los ojos cerrados y cuando los abrí los vi y ‘Ay, no’, entonces no sabía, lloré, me reí...
Aunque primero será la llegada de José Pablo a este mundo, ya comparten ideas de cómo sería su enlace matrimonial.
Yo quiero kermes, tipo Kermes, Gisela no está muy de acuerdo con esa idea. -Estoy de acuerdo con todo, menos con los refrescos en la mesa. -Yo quiero una boda tipo kermes, con muchos puestecitos, que la gente se sirva lo que quiera, que vayan vestidos como sea, una mesa larga, así muy relajada
Carlos Guerrero y Gisela Muñoz se preparan para ser padres.
Hace unos meses, Carlos Guerrero y su futura esposa anunciaron que estaban esperando a su primer bebé.
¡El nuevo integrante que está por llegar! ¿Quieren saber qué hay aquí debajo?, ¿Será Halcón, será Jaguar, será Lobo? ¡Estamos muy felices de poder compartirles que a República Dominicana llegamos dos y regresaremos a México siendo tres!
También te puede interesar: Survivor México: Ella es Gisela Muñoz, la pareja de Carlos Guerrero ‘Warrior’.
El conductor de Survivor México, está listo para que en unas semanas cambie pañales.
Ahorita te podría decir, sí yo sí, voy a ayudar, voy a cooperar, quiero verle a la hora de la hora, es un mundo completamente desconocido para mí, no tengo idea para lo que se viene