Carlos Guerrero Warrior y Gisela Muñoz revelaron que se van a casar.

Nuestro querido Carlos Guerrero, mejor conocido como ‘El Warrior’, se ha ganado el cariño de los millones de amantes al futbol y de los seguidores de Survivor México, donde tiene el honor de ser el conductor.

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Durante sus largas estancias en República Dominicana, Carlos Guerrero ha estado acompañado de su pareja, Gisela Muñoz.

El pasado mes de agosto, durante la filmación de la tercera temporada de Survivor México, la pareja de enamorados sorprendió con el anuncio de que estaban esperando a su primer bebé con un emotivo mensaje en las redes sociales.

¡El nuevo integrante que está por llegar! ¿Quieren saber qué hay aquí debajo?, ¿Será Halcón, será Jaguar, será Lobo? ¡Estamos muy felices de poder compartirles que a República Dominicana llegamos dos y regresaremos a México siendo tres!

Sin duda, la noticia fue una de las más hermosas en la vida de Carlos Guerrero durante el 2022, pero la vida todavía le tiene muchas sorpresas a nuestro talentoso conductor.

Carlos Guerrero anuncia que se va a casar.

Desde hace varios años, Carlos Guerrero y Gisel Muñoz han compartido sus aventuras, alegrías y superado todos los retos en su vida juntos.

Sin embargo, desde hace varios meses los fans del conductor estaban preguntado por la fecha de la boda con su amada, pero después de una larga espera la respuesta llegó este jueves.

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Por medio de sus redes sociales, Carlos Guerrero y Gisel Muñoz anunciaron que se acaban de comprometer con una hermosa foto en donde se puede ver a la pareja de enamorados presumiendo su anillo de compromiso.

La publicación de Carlos Guerrero fue acompañada por un tierno mensaje, muy al estilo de conductor.