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FOTOS | Resumen Batalla Colosal de Exatlón All Star 15 febrero 2023.

La Batalla Colosal fue mixta y tuvo una nueva dinámica donde la estragia fue la clave para el triunfo. Fueron los azules quienes ganaron el enfrentamiento.

Por: Redacción Azteca UNO

1 ¡Arranca el juego por la Ventaja en Exatlón All Star!.jpg
2 Los ganadores podrán repetir una carrera en la Supervivencia.jpg
3 Los atletas corren por 5 puntos.jpg
4 Raptor sale en el Circuito de la Mina contra Heliud.jpg
5 Atún Pulido es buen nadador pero se atrasa en la pista.jpg
6 Los atletas lanzan un frisbee y es Heliud quien gana el primer punto.jpg
7 Dynamom busca puntos individuales para subir en la tabla.jpg
8 Sniper anda nítida y entrega primer punto azul.jpg
9 Ya es costumbre que el El Hechicero del Aire entrege una gran carrera.jpg
10 Pato Araujo va con la seguridad de su tiro de poder.jpg
11 El segundo punto es para azules y Koke lo celebra.jpg
12 Con espectacular clavado salen Mati y Sol a la pista.jpg
13 Million Dolar Baby le gana el punto a Terminator.jpg
14 La competencia se va a relevos en un cardíaco duelo.jpg
15 Mati se recupera y le entrega la victoria a su equipo.jpg
16 Inicia una nueva dinámica por la Batalla Colosal.jpg
17 Los atletas salieron al circuito según la estrategia de Natali y Omar que se quedaron en la Villa 360.jpg
18 El premio de este duelo es una fiesta de fuego con DJ y bocadillos.jpg
19 A toda potencia sale Pato en la primer carrera.jpg
20 Pero es Koke quien se lleva el punto para azules.jpg
21 A Nataly se le da mejor el tiro y entrega primer punto rojo.jpg
22 La Bestia ha jugado bastante bien y en su carrera no es la excepción entregando su punto.jpg
23 Rojos celebran el siguiente punto escarlata por Tzasna.jpg
24 Súper Nova Titánica hace lo suyo y celebra su anotación.jpg
25 En su turno Triple Jumper derrota a Jazmín.jpg
26 Andrés gana el cuarto punto azul sobre Lino.jpg
27 Keno celebra y pone el marcador 5 a 4 favor azules.jpg
28 Más adelante Pato le da vida a los rojos y vence a Liliana en duelo mixto.jpg
29 En la carrera de match point azul la Bestia se enfrenta a Mati.jpg
30 La Bestia lo hace increíble y es triunfo colosal para los azules.jpg
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1 ¡Arranca el juego por la Ventaja en Exatlón All Star!.jpg
2 Los ganadores podrán repetir una carrera en la Supervivencia.jpg
3 Los atletas corren por 5 puntos.jpg
4 Raptor sale en el Circuito de la Mina contra Heliud.jpg
5 Atún Pulido es buen nadador pero se atrasa en la pista.jpg
6 Los atletas lanzan un frisbee y es Heliud quien gana el primer punto.jpg
7 Dynamom busca puntos individuales para subir en la tabla.jpg
8 Sniper anda nítida y entrega primer punto azul.jpg
9 Ya es costumbre que el El Hechicero del Aire entrege una gran carrera.jpg
10 Pato Araujo va con la seguridad de su tiro de poder.jpg
11 El segundo punto es para azules y Koke lo celebra.jpg
12 Con espectacular clavado salen Mati y Sol a la pista.jpg
13 Million Dolar Baby le gana el punto a Terminator.jpg
14 La competencia se va a relevos en un cardíaco duelo.jpg
15 Mati se recupera y le entrega la victoria a su equipo.jpg
16 Inicia una nueva dinámica por la Batalla Colosal.jpg
17 Los atletas salieron al circuito según la estrategia de Natali y Omar que se quedaron en la Villa 360.jpg
18 El premio de este duelo es una fiesta de fuego con DJ y bocadillos.jpg
19 A toda potencia sale Pato en la primer carrera.jpg
20 Pero es Koke quien se lleva el punto para azules.jpg
21 A Nataly se le da mejor el tiro y entrega primer punto rojo.jpg
22 La Bestia ha jugado bastante bien y en su carrera no es la excepción entregando su punto.jpg
23 Rojos celebran el siguiente punto escarlata por Tzasna.jpg
24 Súper Nova Titánica hace lo suyo y celebra su anotación.jpg
25 En su turno Triple Jumper derrota a Jazmín.jpg
26 Andrés gana el cuarto punto azul sobre Lino.jpg
27 Keno celebra y pone el marcador 5 a 4 favor azules.jpg
28 Más adelante Pato le da vida a los rojos y vence a Liliana en duelo mixto.jpg
29 En la carrera de match point azul la Bestia se enfrenta a Mati.jpg
30 La Bestia lo hace increíble y es triunfo colosal para los azules.jpg
1 ¡Arranca el juego por la Ventaja en Exatlón All Star!.jpg
2 Los ganadores podrán repetir una carrera en la Supervivencia.jpg
3 Los atletas corren por 5 puntos.jpg
4 Raptor sale en el Circuito de la Mina contra Heliud.jpg
5 Atún Pulido es buen nadador pero se atrasa en la pista.jpg
6 Los atletas lanzan un frisbee y es Heliud quien gana el primer punto.jpg
7 Dynamom busca puntos individuales para subir en la tabla.jpg
8 Sniper anda nítida y entrega primer punto azul.jpg
9 Ya es costumbre que el El Hechicero del Aire entrege una gran carrera.jpg
10 Pato Araujo va con la seguridad de su tiro de poder.jpg
11 El segundo punto es para azules y Koke lo celebra.jpg
12 Con espectacular clavado salen Mati y Sol a la pista.jpg
13 Million Dolar Baby le gana el punto a Terminator.jpg
14 La competencia se va a relevos en un cardíaco duelo.jpg
15 Mati se recupera y le entrega la victoria a su equipo.jpg
16 Inicia una nueva dinámica por la Batalla Colosal.jpg
17 Los atletas salieron al circuito según la estrategia de Natali y Omar que se quedaron en la Villa 360.jpg
18 El premio de este duelo es una fiesta de fuego con DJ y bocadillos.jpg
19 A toda potencia sale Pato en la primer carrera.jpg
20 Pero es Koke quien se lleva el punto para azules.jpg
21 A Nataly se le da mejor el tiro y entrega primer punto rojo.jpg
22 La Bestia ha jugado bastante bien y en su carrera no es la excepción entregando su punto.jpg
23 Rojos celebran el siguiente punto escarlata por Tzasna.jpg
24 Súper Nova Titánica hace lo suyo y celebra su anotación.jpg
25 En su turno Triple Jumper derrota a Jazmín.jpg
26 Andrés gana el cuarto punto azul sobre Lino.jpg
27 Keno celebra y pone el marcador 5 a 4 favor azules.jpg
28 Más adelante Pato le da vida a los rojos y vence a Liliana en duelo mixto.jpg
29 En la carrera de match point azul la Bestia se enfrenta a Mati.jpg
30 La Bestia lo hace increíble y es triunfo colosal para los azules.jpg

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