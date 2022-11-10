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FOTOS | La gran confesión de la actriz Karla Souza.

Karla Souza fue encontrada por nuestros reporteros en una alfombra roja y aprovechó su momento ante las cámaras para hacer una fuerte confesión. ¿Qué dijo?

Por: Redacción Azteca UNO

La gran confesión de la actriz Karla Souza.
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