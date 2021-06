FOTOS: ¿Luz Elena González hará contenido íntimo?

En los últimos días mucho se ha hablado sobre la modelo Luz Elena González y el contenido íntimo que transita en internet con su cara.

La actriz, cantante y modelo mexicana Luz Elena González, habló frente a las cámaras de Venga la Alegría para poner en claro cómo es que ha sobrellevado el escándalo en la que utilizaron su imagen para sitios web pornográficos.

Por muchas razones, la modelo ha dicho que no está contenta en cómo utilizan su imagen para publicarlo en sitios web para adultos, aunque trata de tomarlo con calma, ella dice que no vale la pena el enojarse por este tipo de situaciones.

Nos aclaró con un tono resignado lo siguiente: “Me da mucha risa, la verdad. Evidentemente no soy yo, entonces cuando me ha tocado ver, digo, bueno”.

Independientemente de estos escándalos, comentó que nunca ha estado interesada en hacer y/o vender contenido erótico. Muy fuera de que le gusta mostrar su espectacular figura en sus redes sociales sabe que ella no pertenece a este tipo de industria.

Para que estos actos no queden “impunes” hace reportes a las páginas donde es utilizada su cara, pero poco ha servido ya que siguen haciendo estas imágenes de mal gusto.

“Si la gente hace todas estas ediciones no te queda de otra. No puedes andar correteando a toda la gente que ni sabes quienes son, que no tienen una cara en el internet y hacen este tipo de ediciones, digo, al final cuando te preguntan dices -no, no soy yo-. Además, son cuerpos que es tan evidente que no eres”. Declaró la talentosa actriz.

Debido a este tipo de contenido que la gente suele editar, Luz Elena ha hablado con su familia para que no existan malos entendidos y que sepan que realmente existen estos ataques en contra de su persona.

Comentó que ella se siente tranquila, pues las personas que hacen estas ediciones solo fantasean con ella y es algo que nunca pasará.

Esperemos que este tipo de actos que ha sufrido Luz Elena González y otras actrices lleguen pronto a su fin, finalmente no es algo fácil de enfrentar.