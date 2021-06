Martha Higareda está aprendiendo a ponerse límites con amor.

La estrella de la pantalla chica confesó que se encuentra en un periodo de sanación espiritual ‘con el corazón abierto’.

Pese a que es una de las actrices más exitosas de México e incluso ha triunfado en Estados Unidos, Martha Higareda no está exenta de vivir momentos difíciles, es por ello que se ha refugiado en la terapia.

Actualmente, la protagonista de “No manches Frida” está en un viaje en la zona arqueológica de la Península de Yucatán, en donde se ha refugiado en la espiritualidad.

Por medio de una foto que subió en sus redes sociales, la actriz compartió un mensaje en el que reflexiona lo que está pasando en su alma.

stos han sido mis pasos para sanar el corazón. -perdonar y perdonarme”. ntender qué me atrajo a mi ex pareja ,ver mi cicatriz emocional y sanarla , ver qué cosas que no he arreglado de mi infancia eran heridas que me tocaba mi ex pareja. Hacer una lista de lo que jamás voy a volver a tolerar. Aprender a poner límites con amor y usar mi voz”, indicó Martha Higareda.

La actriz reveló que através de la terapia pudo sanar:"Sanar a mi Niño interior con terapia y saber que la yo adulta cuida a esa niñita indefensa. -pasar un tiempo sola, de reflexión, para hacerme responsable de lo que me atrajo a mi ex, saber que soy suficiente. Habitarme”.

Por último Martha Higareda compartió lo que le gusta hacer cuando está en una situación difícil. “Hacer cosas que me gusten y me expandan, aprender cosas nuevas, bailar, etc . -hacer mis listas de valores y reconocer mi estilo de vida para distinguir quién compagina conmigo y quién no. - viajar y explorar el mundo - abrir el corazón a conocer a otras personas, sin expectativas. -abrir los ojos y los oídos para conocer a la gente, en qué lugar están y qué valores y estilos de vida tienen. -disfrutar cada momento SIN EXPECTATIVAS pero con el corazón abierto. #viajar #sanar #vivir #amar”, dijo.

La actriz publicó varias fotos en sus redes sociales sobre los sitios de Yucatán que disfrutó, entre ellos una famosa cantina donde se mostró muy sencilla y se tomó unas fotos con empleados y clientes.