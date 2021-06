¿Luis Miguel hizo firmar un contrato a Aracely Arámbula durante su relación?

El exmánager del cantante sacó a la luz pública varios trapitos sucios del llamado “Sol de México” y hasta contó los motivos que habrían provocado su ruptura.

Gracias a la serie de Luis Miguel pudimos conocer aspectos de la vida del cantante que hasta el momento se desconocían, por ejemplo cómo es el “Sol de México” como papá.

Sin embargo, tras el final de la segunda temporada de la serie, quedaron muchos cabos sueltos, por lo que hay muchas especulaciones sobre lo que veremos en la tercera y última parte, por ejemplo, si se tocará el tema de Aracely Arámbula y sus hijos, pese a que la actriz aseguró que no quiere que la mencionen, a pesar de haber sido una pieza importante en la vida de “Mickey” y la gente tiene curiosidad por conocer.

Arturo Carmona confesó que quería llegar a algo más con Aracely Arámbula.

Desde que se dio a conocer la segunda entrega de la serie de la plataforma de streaming, el público tenía muchas expectativas de conocer cómo se dio la historia de amor entre Aracely Arámbula y Luis Miguel que dio como fruto a los dos hijos menores del cantante: Miguel y Daniel.

Fue en 2005 cuando la también cantante y el astro dieron a conocer su relación dejándose ver en público, incluso posaron juntos para varias publicaciones, situación que era extraña para el cantante.

Luis Miguel es prueba superada para Aracely Arámbula, así lo dejó ver.

Y pese a que tuvieron juntos dos hijos y se dice que “La Chule” influyó para que el cantante de “La Incondicional” se acercara a su hija mayor Michelle Salas, la relación llegó a su fin en 2009 sin que se supieran los verdaderos motivos por los que no pudieron llegar al altar.

Durante una entrevista en el programa argentino “Me gusta la tarde”, Polo Martíne, exmánager del cantante reveló que los problemas entre El Sol y la actriz comenzaron tras el nacimiento de su segundo hijo, Daniel, pues aseguró que Luis Miguel quería que la actriz dejara su carrera y se dedicara por completo al cuidado de sus hijos: “Lo que pasa es que ella había dicho que se iba a dedicar a su casa y a estar con él, y después cuando estuvo embarazada dijo: ‘yo voy a seguir trabajando’, entonces eso a Luis no le gustó mucho”.

Descubre cuáles son los alimentos que no faltan en la dieta de Aracely Arámbula para lucir tan guapa.

También ha trascendido que Luis Miguel habría intentado que Arámbula firmara una especie de contrato en el que establecía que no podría continuar con su carrera y que estaría obligada a ser una ama de casa y dedicarse a sus hijos, a cambio se habría estipulado que quería tener tres hijos con la actriz y que le daría hasta 50 mil dólares por cada hijo.

De acuerdo con información que no se ha confirmado, en el documento se estipulaba que la también cantante no podría involucrar a sus pequeños en su carrera. Tampoco podía procrear algún hijo con otro hombre y no haría públicas sus relaciones.

Hasta el momento, ni Luis Miguel ni Aracely Arámbula han confirmado que este “contrato” existió, por el contrario sí se sabe que el intérprete de “Hasta que me olvides” no ha pagado la manutención de sus hijos por lo que podría enfrentar problemas legales.

Aracely Arámbula le responde a quienes aseguran que tiene la vida resuelta.