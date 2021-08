FOTOS: Majo Aguilar y su primer material discográfico.

Este lunes nos acompañó en el foro de Ventaneando Majo Aguilar, quien nos presentó su primer material discográfico del cual se siente muy orgullosa.

Majo Aguilar presentó su primer sencillo en exclusiva en Ventaneando.

La hija de Antonio Aguilar Jr. nos presentó su primer material discográfico en donde entra en la música ranchera.

Este lunes nos acompañó en el foro de Ventaneando Majo Aguilar, quien nos presentó su primer material discográfico del cual se siente muy orgullosa.

“Yo feliz de estar aquí, la verdad, qué bueno que se me hizo por fin estar acá, pues si platicándoles de mi proyecto que me tiene enamorada, entusiasmada, alegre, agradecida, por fin ya saqué mi primer disco de música ranchera que sale el 22 de octubre, pero ya estoy empezando a sacar el sencillo.”

El primer sencillo de su disco es un clásico de la música ranchera mexicana, mismo que ya se encuentra en los primeros lugares de la radio.

“Lo que estás escuchando ‘No voy a llorar’ es el primer sencillo y les voy a platicar porque estoy muy emocionada. Yo siempre he querido estar en radio, era uno de mis sueños, No voy a llorar, es el primer sencillo mío en radio y me acaban de avisar hace ratito que ya es top 10 en radio a nivel internacional. Para mí son logros que voy...me emociona mucho por es 100 por ciento mi pasión cantar, no me imagino haciendo otra cosa en la vida y son cositas que te van dando alegría en la vida.”

La joven cantante recordó lo importante que ha sido su familia en este largo y complicado camino, pues todos se dedican a cantar.

“He dicho siempre que tengo la fortuna de que mi familia, que son las personas que más amo en el mundo, se dediquen a cantar, porque entienden perfecto lo yo quiero hacer. Además, si quiero un consejo tengo a las mejores personas para que me aconsejen. Siempre he tratado de hacer yo mi carrera porque, aunque admiro mucho a mi familia, he tenido siempre muy claro que yo tengo que hacer mi camino.”

La joven explica la forma en que logró la fusión del regional mexicano con otros ritmos y también una presencia entre lo regional y lo moderno.

“Es muy curioso porque a mi me encanta la música, mi papá, yo no me di cuenta, pero hasta hace poco caí en cuenta que quizá mi papá me dio clases de apreciación musical porque desde chiquita nos ponía música en el coche, pero no solo nos la ponía sino era de ‘escucha esta trompeta, escucha este acordeón’, así con todos los géneros, entonces siento que tengo un oído que le gusta de todo, creo que eso hizo más fácil que le metiera otros elementos, otros géneros a las canciones.”