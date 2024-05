Estas fotos de la mamá de La Bebeshita habrían cautivado a Alfredo Adame

Hace unos días les informamos que Alfredo Adame, uno de los actores y conductores más polémicos y controvertidos en el mundo del espectáculo, pronto tendrá una cita con la madre de Daniela Alexis Barceló Trillo, mejor conocida como “La Bebeshita”.

¿Cómo se dieron las cosas entre Alfredo Adame y la mamá de “La Bebeshita”?

Durante una transmisión en vivo de ‘La Bebeshita’, donde Alfredo Adame mencionó que está en busca de una mujer madura para entablar una relación sentimental, fue justo ahí cuando ‘La Bebeshita’ no dudó en proponerle que saliera con su mamá.

Te puede interesar: Alfredo Adame dejó fuera de su testamento a sus hijos.

Alfredo Adame explica qué necesitará para que sane su ojo tras golpes. [VIDEO] Alfredo Adame nos acompañó esta mañana en el foro para hablar más a fondo sobre los golpes que recibió afuera de su casa.

Aunque en principio parecía una broma, todo parece indicar que no lo es. Incluso Alfredo Adame dijo lo siguiente: “Quién quita nos andamos pegando. En un sabadito que no hay nada, de este sábado que viene al otro. Sí le doy un desconocidón no me vayas a andar reclamando. Yo fui campista, boyscout, pesco, ligador”.

Al final, “La Bebeshita” dijo estar de acuerdo y propuso que su madre y Alfredo Adame podrían ir a comer a un restaurante, mientras que el conductor siguió preguntándole detalles sobre su nuevo prospecto de cita y de conquista.

¿La mamá de “La Bebeshita” quiere conocer a Alfredo Adame?

Durante el mismo live, “La Bebeshita” declaró que “una vez mi mamá me dijo: ‘Me anda cayendo bien el señor Adame, preséntamelo y yo así de: ‘¿Qué te pasa? contrólate’, y mi mamá insistió porque es buena gente y que qué tal que se pelea con Alfredo Adame y le inventó muchas cosas (...) Ya estoy viendo la situación”.

Te puede interesar: Magaly Chávez revela que por culpa de Alfredo Adame no ha podido tener pareja

¿Cuándo será su cita? “La Bebeshita” aseguró que su madre y Alfredo Adame tendrán una cena el próximo sábado. “Básicamente, mi mamá va a tener una cita romántica con Adame. Yo no sé cómo va a terminar esta situación”.



¿Quién es la madre de “La Bebeshita”?

Sonia Trillo es la madre de Daniela Alexis Barceló Trillo, tiene aproximadamente 56 años y le encanta hacer ejercicio, por lo que se encuentra en excelente forma. La señora no se dedica al mundo del espectáculo, pero en algunas ocasiones ha posado junto a su hija y fueron quizá estas fotos las que llamaron la atención de Alfredo Adame.

También te puede interesar: Magaly Chávez explota contra Alfredo Adame tras ser comparada con Gokú