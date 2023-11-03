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FOTOS | Lo difícil de estas fechas para Maribel Guardia y su familia

Maribel Guardia reveló para Ventaneando lo difícil que han sido estas fechas para ella y para su familia por el fallecimiento de su hijo Julián Figueroa.

Por: Caleb López

¿Maribel Guardia sabe dónde estarán cenizas de su hijo Julián?

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