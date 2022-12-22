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FOTO | Martha Cristiana Merino tiene un nuevo proyecto. ¿Qué es?

Martha Cristiana Merino nos visitó en el foro de Ventaneando para contarnos cuál es su nuevo proyecto y qué podremos escuchar de ella en el futuro.

Por: Redacción Azteca UNO

Martha Christian Merino tiene un nuevo proyecto. ¿Qué es?

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