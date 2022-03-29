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FOTOS | Grupo Firme tuvo que pagar una fuerte multa. ¿Por qué?
El Grupo Firme vuelve a ser noticia después de sus presentaciones en la Ciudad de México. ¡Aquí te contamos cuál fue la razón!
La multa que tuvo que pagar Grupo Firme.
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