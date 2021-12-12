FOTOS | Noche de preliminares - Trajes típicos Miss Universo 2021

La noche de Miss Universo tuvo una noche llena de color y estilo con los trajes típicos de cada una de las participantes.

Mira todas las fotos aquí

Las participantes de Miss Universo prepararon unos atuendos increíbles para la noche preliminar de trajes típicos y pudimos ver algunos vestidos llenos de color, de tradiciones y con una carga cultural impresionante.

Los países latinos brillaron por su creatividad y por los colores llamativos. Las participantes de países asiáticos también supieron cómo poder utilizar sus tradiciones para poder hacer unos atuendos que dejaron a más de uno boquiabierto.

NO TE PUEDES PERDER Débora Hallal está lista para brillar en el Miss Universo

Las participantes también aprovecharon para hacer declaraciones y demostrar la postura que tienen en relación a las situaciones por las que atraviesa cada uno de los países y de lo que sucede en todo el mundo. Una de las favoritas, Débora Hallal, brillo con su traje inspirado en las culturas prehispánicas de nuestro país.

Los miembros del jurado tendrán que evaluar muy bien a cada una de las participantes, ya que no será nada sencillo elegir solo a una de ellas.

No te pierdas el certamen de belleza más importante del mundo. Miss Universo. El domingo 12 de diciembre, 5:50 p.m. Solo por Azteca UNO.