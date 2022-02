FOTOS | ¿Vanessa Guzmán es una actriz problemática? Ella responde.

Hablamos con Vanessa Guzmán para saber su opinión acerca de las declaraciones hechas por varios artistas y esto fue lo que ella respondió.

Vanessa Guzmán ha recibido diferentes comentarios acerca de su manera de trabajar.

Diversos actores y actrices han dicho que Vanessa Guzmán es una de las actrices más complicadas para trabajar. Personajes como Cynthia Klitbo fueron los que hicieron estas declaraciones. Vanessa Guzmán habló con Ventaneando para dar su respuesta a estos comentarios.

Venssa Guzmán también pudo decirnos que la manera en la que ella responde a estos comentarios es con un “Yo no quiero que mis hijos me vean de esa manera”, aclarando que no es una actriz problemática y que no tiene problemas con nadie dentro del medio.

También pudimos saber cuáles son sus próximos planes para su carrera y cómo ha sido todo el proceso de convertirse en abuela y competir en certámenes de fisicoculturismo en diferentes partes del mundo.