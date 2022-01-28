FOTOS | Vanessa Claudio habla del reto que representa conducir Al Extremo.

Vanessa Claudio siempre ha estado cerca del medio del espectáculo. Desde sus inicios en el CEFAT donde se formó como actriz y conductora, hasta su salida de México. Ella hizo participaciones, incluso en países tan lejanos como Turquía.

Su vida en el país europeo fue compleja, llena de retos y aventuras. Su belleza no pasó desapercibida y fueron varios galanes los que quisieron conquistarla. Ella asegura que no le fue mal y que aún hay un apuesto hombre en la cercanía.

Vanessa siempre ha sido una mujer muy trabajadora. A su regreso a México, ella buscó nuevas oportunidades. Ahora, por fin regresó a su hogar, Televisión Azteca. Junto con Uriel Estrada, la conductora presenta el programa de Al Extremo de lunes a viernes. No te lo pierdas, a las 6 de la tarde por Azteca UNO.

La modelo también será parte de distintos proyectos de TV Azteca. Estemos atentos. Lo que es una certeza, es que su futuro en la televisora será brillante.