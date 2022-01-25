FOTOS | Sergio Mayer, un artista que no ha sido ajeno a la polémica.

Sergio Mayer, un artista que no ha sido ajeno a la polémica y a los secretos.

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Sergio Mayer ha sido una de las figuras más importantes del espectáculo en México.

Mira todas las fotos aquí.

Sergio Mayer ha sido una de las figuras más reconocidas de nuestro país. Sergio fue parte del grupo musical Garibaldi y también incursionó dentro del mundo de la actuación, obteniendo la admiración y el reconocimiento del público.

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Pero Sergio Mayer también ha estado en el centro de los reflectores por las declaraciones que ha hecho durante toda su carrera acerca de los casos más polémicos de los últimos años y revelando secretos de su antigua agrupación.

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También ha salido a decir lo que está por suceder en la próxima serie de Garibaldi y qué integrantes serán los que darán sus memorias y experiencias para este nuevo proyecto.