¿La peor peona de La Granja VIP? Granjeros ponen a esta participante bajo lupa

El desempeño de Ivonne Montero como peona continúa generando comentarios entre los habitantes de La Granja VIP. Ahora fueron Fernando Lozada, Pascal, Azalia, Manelyk y La Bebeshita quienes hablaron sobre la manera en que la actriz ha enfrentado las responsabilidades que le corresponden dentro de la granja. La conversación surgió mientras los participantes analizaban el comportamiento de Ivonne y algunas de las situaciones que ha protagonizado desde que fue enviada a realizar las labores de peón.

¿Rebeldía o falta de compromiso? Los granjeros cuestionan a Ivonne como peona en La Granja VIP

Los granjeros cuestionan su actitud como peona porque para sus compañeros, uno de los principales problemas no estaría únicamente en las actividades que realiza, sino en su disposición para seguir las indicaciones establecidas para los peones. Durante la charla, señalaron que Ivonne ha mostrado una actitud que interpretan como de rebeldía y que, en distintas ocasiones, ha decidido hacer las cosas bajo su propio criterio. Entre los antecedentes que han generado molestia se encuentra el episodio relacionado con el uso del baño de los granjeros, una situación que provocó cuestionamientos debido a que existen reglas diferentes para quienes desempeñan el papel de peón. También han surgido reclamos relacionados con algunas de las actividades que debe cumplir durante su estancia en esta posición.

Para Fernando, Pascal y sus compañeras, el trabajo de un peón implica seguir las tareas que se le asignan y respetar las condiciones establecidas para desempeñar ese papel. Por ello, consideran que la actitud de Ivonne ha generado fricción con el resto de los habitantes. La conversación también abrió la posibilidad de cuestionar cuál ha sido el desempeño más complicado entre los participantes que han ocupado esta posición durante la temporada. Aunque los comentarios surgieron desde la perspectiva de sus compañeros, Ivonne ha defendido anteriormente su manera de cumplir con las labores y ha considerado que sí está realizando un buen trabajo.

De esta manera, la discusión vuelve a poner a Ivonne en el centro de la conversación dentro de La Granja VIP. Sus compañeros parecen tener una lectura distinta sobre su desempeño y ahora cuestionan si su comportamiento responde a una actitud de rebeldía o simplemente a una manera diferente de afrontar las reglas del reality. Con las próximas jornadas acercándose, habrá que esperar para saber si Ivonne modifica su estrategia como peona o mantiene su postura frente a las indicaciones y responsabilidades que le corresponden.