¿La salida de una de ellas sería el golpe definitivo? El equipo de Manelyk ya tiene sus teorías

Dentro de La Granja VIP, las alianzas y los equipos pueden cambiar de un momento a otro, y el grupo de Manelyk ya comenzó a imaginar uno de esos posibles escenarios. Durante una conversación, los participantes hablaron sobre lo que podría ocurrir si Mónica o Niurka abandonaran próximamente la competencia. La posibilidad de que alguna de ellas quede fuera llevó al equipo de Manelyk a analizar cómo podría quedar parado el otro grupo y qué tanto cambiaría la dinámica de la granja. Desde su perspectiva, la salida de una de estas dos participantes podría representar un golpe importante para quienes permanecen de ese lado.

¿Qué pasaría con el equipo de Niurka si una de ellas sale?

En la conversación, el grupo de Manelyk planteó que una eliminación podría debilitar todavía más al equipo contrario. La idea que comenzaron a manejar es que, si Mónica o Niurka dejan la competencia, el grupo podría perder fuerza y terminar por fragmentarse.

La charla surgió en medio de las constantes diferencias que se han presentado entre ambos lados de la casa. Por ello, los participantes de la alianza de Manelyk no solo hablaron de quién podría salir, sino también de las consecuencias que tendría esa eliminación para el juego. Para ellos, la presencia de Niurka y Mónica representa parte importante de la dinámica del otro equipo, por lo que una eventual salida podría modificar las alianzas y la manera en que se distribuyen las fuerzas dentro de la competencia.

Incluso imaginaron un escenario en el que, después de una eliminación, el grupo de Niurka pudiera quedar prácticamente sin la misma estructura que tiene actualmente. La posibilidad fue planteada como una especie de proceso de “extinción” del equipo, aunque por ahora se trata únicamente de una lectura y una especulación de los propios participantes. Con la competencia avanzando y las nominaciones poniendo constantemente a prueba las alianzas, cualquier eliminación puede convertirse en un punto de quiebre. Mientras tanto, el equipo de Manelyk ya piensa varios movimientos adelante y se pregunta qué tan diferente podría verse La Granja VIP si Mónica o Niurka dejan de formar parte del juego.