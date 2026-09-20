¡Los granjeros se convierten en cazafantasmas! El equipo de Trejo detectó actividad paranormal en La Granja VIP

La Granja VIP tuvo un momento completamente diferente cuando el equipo utilizado por Carlos Trejo para sus investigaciones paranormales llegó a manos de los granjeros. Curiosos por descubrir si había alguna presencia dentro de la propiedad, varios participantes se animaron a probar los aparatos y comenzaron una particular búsqueda de posibles entidades. Al principio, la exploración se realizó dentro de la granja, pero fue cuando salieron al exterior que la dinámica tomó un giro que llamó especialmente su atención. Los dispositivos comenzaron a registrar ruidos y diferentes señales, por lo que los participantes empezaron a cuestionar qué podía estar provocando aquellas reacciones.

Los aparatos reaccionaron y los animales comenzaron a alborotarse

Mientras utilizaban el equipo, los granjeros interpretaron algunas de las señales como una posible respuesta de una entidad. Incluso llegaron a plantear que se trataba de un hombre y que, de acuerdo con lo que percibían durante la interacción, se encontraba en paz. El momento se volvió todavía más llamativo cuando los animales de la granja comenzaron a hacer mucho ruido. Caballos, borregos y vacas se alborotaron justo mientras los participantes realizaban la exploración, algo que provocó que surgiera una pregunta entre ellos: ¿será posible que los animales perciban cosas que los humanos no pueden ver?

Los granjeros comentaron su creencia de que los animales podrían ser capaces de detectar o reaccionar ante entidades, por lo que el comportamiento de los ejemplares terminó convirtiéndose en parte importante de la experiencia. La situación también generó sorpresa porque los aparatos de Trejo continuaron emitiendo sonidos y activándose durante la investigación. Entre señales, ruidos y el comportamiento de los animales, los participantes siguieron intentando establecer comunicación con la supuesta presencia.

Más allá de si las reacciones tuvieron una explicación natural o paranormal, el momento consiguió sacar a los granjeros de su rutina habitual y convertirlos, por unos minutos, en auténticos investigadores de lo desconocido. La experiencia dejó una escena curiosa dentro de la convivencia de La Granja VIP, donde esta vez el objetivo no fue nominar, competir o cumplir con las labores del campo, sino averiguar si realmente había alguien más acompañándolos en la granja.