¡Dejó la escuela para ser sonidero! Francisco persigue su sueño

Francisco no le dio gusto a su mamá: dejó la escuela y decidió ser sonidero. Francisco revela que en los bailes donde toca sí hay gente mala copa, pero sabes que si él no se mete con nadie, nadie se mete con él. A Francisco le gustó el ambiente sonidero: el baile, la música y las cámaras; por eso tiene el sueño de ser un sonidero famoso y asegura que su mamá no le arruinará sus planes.