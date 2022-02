De la fama al olvido: Este es el terrible presente del actor Frankie Muniz.

Cuando se recuerda que dio vida a Malcolm Wilkerson en ‘Malcolm in the Middle’, seguramente millones de personas sabrán quién es, pero si nos referimos a Frankie Muniz, quien actualmente vive un presente con problemas de memoria por lesiones cerebrales, entonces quizá pocos lo recordarán.

La vida del actor estadounidense de 36 años, que diera vida al famoso personaje de 2000 al 2006 ha cambiado mucho, pues ya es padre de un niño y ha hablado de su vida privada, así como de problemas de salud en el podcast ‘Wild Ride! with Steve-O’.

Frankie Muniz tuvo ni más ni menos que nueve conmociones cerebrales y un pequeño infarto en 2012, mismo que le dejó secuelas como problemas de memoria; no obstante pese a ello sigue en la actuación y así lo demostró en su cameo en la serie ‘The Rookie’ en 2021.

“Si buscas mi nombre, todo lo que dice es que no tengo memoria o me estoy muriendo de accidentes cerebrovasculares y todo este tipo de cosas. Buscas mi nombre y lo que encuentras es que básicamente ‘Frankie se está muriendo’”, comentó el histrión en el citado podcast.

¿Qué accidentes ha tenido Frankie Muniz tras convertirse en piloto?

Frankie Muniz quiso ser piloto de carreras, pero fue en ese camino cuando sufrió estos accidentes que lo dejarían marcado de por vida, pues jamás lo hubiera imaginado al comenzar con el entrenamiento.

“No quiero culpar a las conmociones cerebrales o culpar a nada más. Creo que es el hecho de que hice tantas cosas en ese período de tiempo que, por supuesto, no puedo recordarlo todo”, explicó.

El actor recordó que sufrió pérdida de memoria en 2017, con su participación en ‘Dancing with the Stars’, donde reveló que no tenía claro que le habían pasado ya muchas cosas.

