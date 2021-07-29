¿Frida Sofía retirará su demanda contra su abuelo Enrique Guzmán?

¿Frida Sofía retirará la denuncia que entabló en contra de su mamá?

Que Frida Sofía podría retirar la denuncia que entabló en contra de su madre Alejandra Guzmán y de su abuelo Enrique Guzmán, por violencia familiar, abuso sexual y corrupción de menores, a cambio de seis millones de pesos, una mensualidad, casa y camioneta nueva. Su abogado, Xavier Olea, responde a la versión difundida esta semana por una revista.

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Desde luego que no, es completamente falso, desconocemos el origen de la nota, de dónde hayan recabado esa información, pero desafortunadamente este medio publicó información falsa, incorrecta e imposible de llevarse a cabo

El licenciado aseguró que ni ellos, ni ningún familiar, han tenido trato directo o indirecto con Alejandra Guzmán.

Frida Sofía, ni nosotros, ni ningún familiar de ella ha tenido ningún trato directo o indirecto con Alejandra ‘N’ o Enrique ‘N’ no hay, hasta el momento algún tipo de acercamiento, ni directo, ni indirecto en lo que quiero hacer mucho énfasis, no lo hay y no tiene por qué haberlo

La publicación de la revista

Respecto a la posibilidad de un arreglo referido por la revista es totalmente falso y el abogado explica las razones.

Los delitos por lo que se presentó la denuncia penal, uno en específico, es la violencia familiar, si contempla nuestra legislación el que pueda existir una solución entre las partes…. Eso se puede. Pero por los delitos de abuso sexual y los delitos de corrupción, son delitos de oficio, no hay posibilidad de solucionarlo, no es un delito que se pueda otorgar el perdón o desistirse de la acusación, no lo contempla así la ley

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Sobre la posibilidad de que Frida Sofía y sus abogados demanden a la revista por la publicación, todo parece indicar que no, pues esta pudo haber sido fraguada por la propia Alejandra y Enrique Guzmán.

