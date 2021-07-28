Laura Zapata acusa a sus medias hermanas de robar los ahorros de Eva Mange.

Laura Zapata culpa a enfermeros de causarle una fractura a su abuelita.

A Laura Zapata le llueve sobre mojado, pues se dio a conocer que Eva Mange tiene una doble fractura de tibia y peroné a pesar de estar bajo el cuidado de cuatro enfermeros en su propia casa, tal como lo compartió en sus redes sociales.

No acaba de salir de las escaras que le hicieron en el asilo del terror… tengo a mi abuelita en casa desde principios de año. Mi hijo me hizo el favor de llevarme a un escenógrafo y me hizo una rampa en la casa para que la podamos sacar al sol

El día domingo hice cambios de enfermeros, entonces la nueva pareja me entregó a mi abuelita y de repente no pasó nada. El lunes en la mañana, me mandaron una fotografía y me dicen ‘mire como tiene la pierna su abuelita’. Veo una cosa atroz

Laura Zapata confesó que los enfermeros de Eva Mange se deslindaron de la situación.

Cuando empiezo a preguntar qué le pasó a mi abuelita, me dice mi maestra ‘yo oí el jueves que metieron a bañar a tu abuelita, oí un golpe muy fuerte’

Yo llego a casa y la llevé al hospital. Tiene fracturada la tibia y el peroné. Estuve con los enfermeros, pero nadie sabe nada. Tengan ética, conciencia, moral y si fue un accidente díganme

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Laura Zapata acusa a sus medias hermanas de robar los ahorros de su abuela Eva Mange

Laura Zapata se encuentra haciendo acopio de recursos para enfrentar la crisis económica a la que la pandemia nos ha llevado. Con ese propósito, asistió la tarde de ayer a los juzgados de lo familiar para cobrar un cheque con la cantidad de dinero que sus hermanas decidieron le correspondía por la herencia de su madre Yolanda Miranda.

Hay aquí depositado un cheque que las hermanas Sodi decidieron que esa era la cantidad que me correspondía hace tres años y no lo he recogido. Ahora estoy en la recolección del dinero que tengo por ahí tirado. Lo necesito, necesito cobrar y tener dinero para todos los asuntos que se me han presentado

Laura asegura que su media hermana Gabriela Sodi es la que se ha encargado de forjar la mala relación que sostiene con sus otras medias hermanas. Y la señala de haberse robado todos los ahorros de su abuela Eva Mange, además de haber sido señalada en un caso fraudulento que tiene que ver con la UNESCO.

Ella es la que ha metido cizaña. Le robó los ahorros de toda la vida a la señora Eva Mange, pero ahora ya salió que la están buscando. Yo soy harina de otro costal y no tengo nada que ver con ellas. Le robaron a mi abuela su trabajo de 30 años

De quien si refrenda haber recibido apoyo moral y económico es de Thalía.

Afortunadamente cuento con el apoyo, no absoluto, pero algo es algo de Thalía. Yo le digo ‘yo no voy a meterte cachirulo porque yo trabajo’

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